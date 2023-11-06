الإثنين 06 نوفمبر 2023
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سياسة

أبرزها موقف أصحاب الوزن الزائد، تفاصيل اجتماع وزير التعليم بالبرلمان بشأن مسابقة الـ 30 ألف معلم

رضا حجازي باجتماع
رضا حجازي باجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب

 ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، في اجتماعها اليوم، مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء بشأن المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم.

 

من جانبها، كشفت أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل نتائج الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات.

 

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وقالت: هناك انفراجة في ملف المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم، بعد مناقشات مطولة داخل اللجنة بين النواب والوزير وفي ضوء طلبات الإحاطة المقدمة، حيث تم التأكيد على أنه سيتم إعادة الاختبار لمن لم يجتاز التدريبات سواء لعدم حصوله على الحد الأدنى، أو للوزن الزائد، أو الحمل. 

 

وفيما يتعلق باستلام العمل لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات، أشارت إلى أنه تم التأكيد على استلامهم شهادة اجتياز التدريب، وبعدها استلام العمل.

 

وأوضحت أن هناك مجموعة من المتقدمين في المسابقة، الذين اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي التنظيم والإدارة ولم يجتازوا التدريبات وهي جزء أساسي من التعيين.

 

وأشارت إلى أن من تقدموا لهذه المسابقة عددهم 140 ألفا، حضر اختبارات التنظيم والإدارة 90 ألفا، نجح منهم 25%، وبعدما اجتازوا الاختبار حصلوا على تدريب، وكان عندهم اختبارات تدريبية يجب اجتيازها، وعددهم يتجاوز 16 ألفا، وعدد الذين لم يجتازوا الاختبارات 12 ألفا، من بينهم سيدات حوامل.

 

وقالت: سيكون هناك فرصة أخرى لاجتياز التدريبات، وإذا اجتازوها يتم تعيينهم، متابعة: ووفقا لما أكده وزير التربية والتعليم، بالنسبة لأصحاب الوزن الزائد لديهم فرصة أخرى، وهم الذين يزيد وزنهم عن الوزن الطبيعي بـ30 كيلو، أمامهم فرصة ثانية لاجتياز التدريب.

 

وأوضحت النائبة أن هناك ممن تقدموا في هذه المسابقة مجموعة لم تكن قد وصلت إلى الحد الأدنى لمجموع النجاح، هؤلاء لديهم فرصة لإعادة الاختبارات التي لم ينجحوا فيها، بالتالي كل من لم يجتازوا اختبارات في المرحلة الثانية أمامهم فرصة ثانية لإعادة هذه الاختبارات، وأمامهم فرصة للتعيين إذا نجحوا.

 

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: نهدف لتحقيق المصلحة العامة، ونعلم ما يدور بدوائر النواب ومطالبتهم بتوضيح أسباب الاستبعاد، ونبتغي معًا الوصول إلى المصلحة العامة، والرد على استفسارات الأعضاء في هذا الشأن وإجلاء الحقائق للرأي العام.

 

جدير بالذكر، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قد وجه لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول موضوع المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم.

 

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