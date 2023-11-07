توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادي الجديد بثقافة "السلامة والصحة المهنية"

أعلنت وزارة العمل تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الخارجة ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين.

جاء ذلك بحضور عدد من الطلبة والعاملين تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتويجهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف..

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مديرية العمل بالوادى الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، أنه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية، بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل تحت اشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، وذلك لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ..

تدريب فتيات شمال سيناء

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة، لعدد 14 متدربة، وذلك بمركز التدريب المهني ببئر العبد، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجات وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب الخاصة بالبرنامج، ضمن خطة التدريب للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذ خطة الوزارة في مجال التدريب المهني والعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب والتوجيه المهني وقياس مستوى المهارة، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المراة السيناوية وتاهيلها وتنمية مهاراتها وتوفير فرص عمل لائقة لها أو مساعدتها فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة بما يمكنها من المشاركة فى عمليات تنمية سيناء وتحسين مستويات معيشتها وأسرتها وذلك من خلال برامج تدريب مجانية على المهن التى يحتاجها سوق العمل..

مديرية العمل بشمال سيناء

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة، أنه وجه المتدربات بأهمية عملية التدريب في مهنة الخياطة والتفصيل وإكسابهم مهارات للهيئة لسوق العمل، كما جرى تسليم المتدربات شهادات إتمام الدورة بحضور هشام موسي مدير مركز التدريب، وتحت إشراف إيمان محمد المدربة، ومؤكدًا استمرار المديرية فى تقديم برامج تدريبية مجانية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بعد انتهاء التدريب فى منشآت القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، أو مساعدته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، مه الاهتمام بتمكين المراة اقتصاديًا وتحسين مشاركتها فى تنفيذ خطط التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة..

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