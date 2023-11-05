الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: تنظيم ندوات لتوعية فتيات مطروح بتنظيم الأسرة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة مطروح ندوة للتوعية حول الصحة الانجابية للمرأة ووسائل تنظيم الاسرة، بمقر مركز التدريب المهني، بحضور عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التي يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية، ضمن برامج التدريب المهني التي توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل..

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق المرأة وضرورة تمكينها اقتصاديًا ورعايتها وحمايتها داخل المجتمع ومواقع الإنتاج المختلفة، وتسهيل مشاركتها فى عمليات التنمية، وكذلك التوعيه بحقوقها التى كفلتها لها القوانين والمبادرات الرئاسية التى أطلقت للاهتمام بصحتها كعنصر اساسى فى المجتمع..

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مديرية العمل بمطروح 

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح فى تقريرٍ للوزارة ان الندوه تناولت مجموعة من الموضوعات والتى ناقشت صحة المرأة وتنظيم الاسرة،وماهي وسائل تنظيم الأسرة واهميه الرضاعه الطبيعية للمرأة والطفل والتربية الايجابية للأبناء،وتوفير المشورة اللازمة للرجال لتنظيم الأسرة اسوه بالنساء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، تحقيقًا لرؤيه مصر واستراتيجيتها 2030، كما شارك في فعاليات الندوة وليد جمعه مدير مركز التدريب المهنى،والدكتوره اسراء صلاح مدير تنظيم الأسرة، ودعاء محمد فتحى مشرفة نوادى المرأة..

اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية  

قالت وزارة العمل في بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد شاركت فى اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشكلة بالقرار رقم 626 لسنة 2023 برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  ونائب مدير الأمن اللواء تامر السمري، وأعضاء اللجنة، وتختص اللجنة بتخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التى أعدها المجلس الاستشارى الأعلى لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها،  فضلا عن التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة فى تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات في تطبيق اشتراطاتها داخل المنشآت وتنظيم حملات توعية وتفتيش على كافة القطاعات وذلك للوقاية من مخاطر بيئات العمل وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية..

مديرية العمل ببورسعيد

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره للوزارة،  انه جرى تشكيل اللجنة برئاسة اللواء عادل الغضبان المحافظ، وعضوية  مدير أمن بورسعيد،  ومدير مديرية العمل، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من الأجهزة التتفيذية ببورسعيد، وكان المحافظ قد وجه بسرعة تشكيل اللجنة، ووضع القرار موضع التنفيذ  ،لتقوم بمهامها  المنورة بها والتي من بينها دراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية التى تعدها الأمانة الفنية  للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية  ، ودراسة ومناقشة المشاكل والمعوقات التطبيق الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية،  كما تختص ايضًا بالمشاركة في وضع خطط الطوارئ على مستوى المحافظة ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها واصدار نشرة أخبار سنوية عن أوضاع السلامة والصحة المهنية ووتأمين بيئة العمل والتى تتضمن بيانات عن الحوادث والاصابات والأمراض وغيرها.

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