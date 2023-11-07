الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد عشرات الأشخاص في غارات إسرائيلية كثيفة شمال غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 استهدف  الطيران الإسرائيلي لجيش الاحتلال بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، ودارت اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد وأصيب عدد غير محدد من الفلسطينيين إثر استهداف غارة إسرائيلية، محيط مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد 14 شخصًا في 3 غارات إسرائيلية متزامنة في رفح، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية مركز شرطة القرارة في خان يونس بصاروخين، وسجلت إصابات بين النازحين في المدرسة المجاورة.

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من جهة أخرى، سمع دوي انفجارات واشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية عند أطراف مخيم النصيرات في وادي غزة.

كما دارت اشتباكات عنيفة جدًا غرب مدينة غزة في محيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، ترافقت مع استهدافات من الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدًا.

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