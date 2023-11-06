أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الإثنين

وسجل سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال أبو سرة من 6 إلى 9 جنيهات، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 4.5 إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 11 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، بلغ سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 7 إلى 9 جنيهات، بلح أم الفراخ من 5 إلى 8 جنيهات، بلح زغلول من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، بلح بارحي من 45 إلى 55 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا، سعر تين برشومي من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر رمان من 7 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، سعر كاكا من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 13 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض 12 جنيهًا عن سعره السابق، برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش نحو 15 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.