الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد  سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة. 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

 وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

 

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الإثنين

 وسجل سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال أبو سرة من 6 إلى 9 جنيهات، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 4.5 إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

Advertisements

أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 11 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

 

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، بلغ  سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 7 إلى 9 جنيهات، بلح أم الفراخ من 5 إلى 8 جنيهات، بلح زغلول من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، بلح بارحي من 45 إلى 55 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا، سعر تين برشومي من  9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر رمان من 7 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع  جنيه عن سعره السابق، سعر كاكا من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، وتراوح سعر مانجو كيت  من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا،  بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 13 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض 12 جنيهًا عن سعره السابق،  برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا،  حرنكش نحو 15 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا،  سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، كريز 25 جنيهًا.

 

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا،  موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البرتقال أسعار الفاكهة اسعار الفاكهة اليوم سعر البرتقال سعر الفاكهة سعر مانجو سوق العبور سوق العبور اليوم

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم، 60 جنيهًا أعلى سعر لكيلو المانجو في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر البرتقال الصيفي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر التين البرشومي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ المستورد يسجل 40 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 15 جنيهًا أقل سعر لكيلو الكمثرى في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح المستورد يسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 13 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البرتقال الصيفي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، البرقوق يسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

الأكثر قراءة

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

تقارير تكشف وجهة أسوريو القادمة بعد رحيله عن تدريب الزمالك

لاعب لوتون تاون: محمد صلاح ارتكب فعلا شيطانيا أمامنا

أول تعليق من إسرائيل على وصول أقوى غواصة نووية أمريكية للشرق الأوسط

رسميًا، أوروبا تعترف بمخططاتها في غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

قضية سد النهضة، رسالة رئاسية جديدة بشأن مسار المفاوضات الجارية

فرمان الخطيب يؤمن استمرار خالد بيبو في منصبه بالأهلي

نص كلمة السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان، أزمات سد النهضة والسودان الأبرز

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق الأبيض.. مشوار أوسوريو مع الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

المزيد
الجريدة الرسمية