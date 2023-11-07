هل تتيح خدمة الأهلي نت التحويل من حساب العميل بالعملة الأجنبية

يتسائل العديد من عملاء البنك الأهلي حول إتاحة خدمة الأهلي نت التحويل بالعملة الأجنبية خارج حسابات العميل.

وكشف مسؤولين البنك الأهلي أن التحويل خارج حسابات العميل في خدمة الأهلي نت متاح بالعملة المحلية.

كما تضم قائمة خدمات الأهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل،

وأجرى البنك الأهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

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البنك الأهلي نت

وتتيح تعديلات البنك الأهلي المصري الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت.

خدمات البنك الأهلي نت

١_الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

٢_تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

٣_استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

٤_إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

٥_تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٦_تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٧_الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

٨_خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

٩_خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

١٠_طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF.

حساب التوفير في البنك الأهلي

ومن جانب آخر تشمل قائمة خصائص حساب التوفير في البنك الأهلي ما يلي:

يمكن فتح حساب مشترك (باسم أكثر من شخص)، إجراء تحويلات عليه من وإلى الخارج، مرونة في صرف العائد الحساب بالعملات الأجنبية يعطى أعلى عائد متاح يضاف سنويًّا للرصيد.



من لهم حق فتح الحساب:

مصري، أجنبي، قاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة).



شروط فتح الحساب:

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب (بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك) تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر (وقرار الوصاية إذا وجد).

ويتميز حساب التوفير في البنك الأهلي المصري بعدد من الخصائص التي نوجزها فيما يلي:

العائد الشهري في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.80%

العائد الربع سنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.85%

العائد نصف سنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.90%

العائد السنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي 9%.

الأوراق المطلوبة

نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر

شهادة الميلاد للقصر

مميزات أخرى في حساب التوفير

مرونة في صرف العائد.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

حساب مشترك.

بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء