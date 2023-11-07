المرور تعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوي والدولي

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريقى إسكندرية الصحراوى والدولى أمام قائدى السيارات عقب اتضاح الرؤية وانقشاع الشبورة المائية.

وكانت الساعات الماضية تم إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، حتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.



وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

جاء ذلك بناء على استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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