الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المرور تعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوي والدولي

المرور تعيد فتح طريقى
المرور تعيد فتح طريقى اسكندرية الصحراوى والدولى، فيتو

 قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريقى إسكندرية الصحراوى والدولى أمام قائدى السيارات عقب اتضاح الرؤية وانقشاع الشبورة المائية.

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الكباري والشوارع بالقاهرة والجيزة الأكثر زحاما

ضبط 237 تاجر مخدرات و35 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة بالمحافظات

 وكانت الساعات الماضية تم إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، حتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن  الشبورة المائية الكثيفة.


وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

جاء ذلك بناء على استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسكندرية الصحراوي الادارة العامة للمرور الإسكندرية الصحراوي الهيئة العامة للأرصاد الجوية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الكباري والشوارع بالقاهرة والجيزة الأكثر زحاما

ضبط 237 تاجر مخدرات و35 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة بالمحافظات

حبس المتهمين باختطاف عامل وطلب فدية من أسرته

تحرير 454 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء

أخبار الحوادث اليوم: طالب يقتل زميله خلال مشاجرة أثناء حفل زفاف.. والإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

حبس طالب 4 أيام أنهى حياة زميله خلال حفل عرس بأسوان

حبس شقيقين في واقعة قتل مزارع وإصابة فتاة بسوهاج

مصرع وإصابة 23 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق مرسى علم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نتنياهو يتحدث عن "فترات توقف" للحرب، انخفاض أسعار السجائر، فيديو كارثي لعشرات جثث الجنود الإسرائيليين داخل مستشفى

رجاء حسين، دخلت الفن صدفة وعباس فارس حرضها على مسرح الريحاني وفاجعة ابنها سبب طلاقها

ماذا قال العميد صفوت الزيات عن عملية طوفان الأقصى قبل وفاته؟ (فيديو)

الأفعى الخضراء، اكتشاف أخطر أنواع الثعابين في ميانمار

اعرف حظك وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج السرطان والعذراء والأسد

الدوري المصري، الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا

جاكرتا ترد على اتهام جيش الاحتلال باستخدام حماس للمستشفى الإندونيسي بغزة

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج السرطان والعذراء والأسد

الأفعى الخضراء، اكتشاف أخطر أنواع الثعابين في ميانمار

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

عمره 13.2 مليار سنة، اكتشاف أقدم ثقب أسود في الكون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المصري

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية