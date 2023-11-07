إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد انقشاع الشبورة
أعادت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الثلاثاء، فتح الطريق الإقليمي بعد انقشاع الشبورة أمام قائدى السيارات.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة الثلاثاء هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.
كما تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.
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