الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس المتهمين بتهمة قتل سيدة بطوبة خلال مشاجرة بالصف

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة وتدعى "عايدة" في عقدها الثالث، إثر ضربها على رأسها بطوبة خلال مشاجرة في الصف، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليها لقيت مصرعها بضربة على رأسها في  مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

 

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

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وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه  لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

قتل سيدة خلال مشاجرة في الصف


كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة، مصابة بضربة على الرأس.

وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليه لقت مصرعها بضربة على الرأس في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

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الصف الجيزة نيابة جنوب الجيزة

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