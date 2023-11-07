موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر والقناة الناقلة

مباراة الزمالك وبيراميدز، يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز غدا الأربعاء بالدور نصف النهائي لكأس مصر في مواجهة قوية ونارية لكلا الفريقين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 7 مساء غدا الأربعاء على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك وبيراميدز، وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

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ويدخل الفريقان الزمالك وبيراميدز معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهتهما بدور نصف النهائي بمسابقة كأس مصر للموسم الماضي.



يخوض بيراميدز مرانه الختامي مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي يعقبه إعلان باتشيكو المدير الفني قائمة الفريق التي سيخوض بها المباراة .

الزمالك يخسر من زد 2\1

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد خسر من نظيره زد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز

معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وكان نادي الزمالك قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بسبب خروجهم من معسكر الفريق بدون الحصول على إذن وعودتهم في ساعات متأخرة قبل مباراة مهمة أمام زد في الدوري.

سيراميكا كليوباترا يفوز علي بيراميدز

وحقق فريق سيراميكا فوزا غاليا علي نظيره بيراميدز بهدفين دون رد بلقاء الفريقين على استاد المقاولون العرب، في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الفوز لفريق سيراميكا أحمد قندوسي في الدقيقة 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

وتعد تلك الهزيمة الأولى لبيراميدز بالدوري حتى الآن.

ترتيب بيراميدز في الدوري



وظل فريق بيراميدز علي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات بتحقيق 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.