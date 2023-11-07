الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

قرعة الحج 2024، موعد اجراء قرعة الحج فى البحر الأحمر والسويس

قرعة الحج 2024، فيتو
قرعة الحج 2024، فيتو

 

قرعة الحج 2024، كشفت وزارة الداخلية عن بدء إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445هـ الموافق 2024م مطلع الأسبوع المقبل.

 

موعد اجراء قرعة الحج فى البحر الأحمر والسويس


وخصصت وزارة الداخلية مراسم قرعة الحج فى مديريات أمن أسيوط - السويس - البحر الأحمر - الأقصر  يوم الأربعاء المقبل 15 نوفمبر 2023.

 

كما حددت وزارة الداخلية البيانات المطلوبة للتقديم فى قرعة الحج على مستوى الجمهورية.

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البيانات المطلوبة للتقدم فى قرعة الحج 2024

الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها

المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية. 

بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصى) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما. 

 

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