الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل

صواريخ، فيتو
صواريخ، فيتو

طوفان الأقصى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، إطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتجاه شمالي دولة الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال إن قواته ترد حاليا بالمدفعية على مصادر النيران.

 

خلل فني في منظومة القبة الحديدية

وتداولت العديد من المواقع الإخبارية مساء أمس الأحد، مشاهد توثق حدوث خلل فني في منظومة القبة الحديدية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت وكالة «شهاب» الفلسطينية، مقطع فيديو مصورا، أظهر سقوط أحد صواريخ القبة الحديدية على تل أبيب.

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حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح، لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

تعزيز منظومة القبة الحديدية من قبل الولايات المتحدة

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستتحد لدعم إسرائيل وستزودها بالذخائر وستساعدها في تعزيز منظومة القبة الحديدية، كاشفا عن أنه سيطلب من الكونجرس اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل.

وتابع بايدن: "ندعم إسرائيل على الدوام ولا يمكن تحمل رؤية الفظائع التي حدثت.. ومستعدون لنقل أي أصول عسكرية أمريكية كلما تطلب الأمر".

وزعم الرئيس الأمريكي: "حماس ارتكبت جرائم إرهابية بحق مدنيين.. وحاشية حماس تذكرنا بما كان يرتكبه داعش وجلبت ذكريات مؤلمة.. إنها حركة إرهابية تستخدم الفلسطينيين الأبرياء كدروع بشرية وسنواصل الوقوف مع إسرائيل".

وأضاف بايدن: "هجوم حماس على إسرائيل كان شرا مطلقا.. لقد تعمدت استهداف المدنيين"، مؤكدا مواصلة تقديم المساعدات لإسرائيل لتوفير كل ما تحتاجه لمواجهة الإرهابيين.

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