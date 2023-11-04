السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد 50 مشروع تخرج لطلاب كلية الآثار

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مشاريع التخرج والأنشطة الطلابية لطلاب قسم الآثار الاسلامية والقبطية بكلية الاثار بالجامعة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، والدكتور أحمد الانصاري وكيل الكلية، والدكتور علاء الدين عبد العال رئيس القسم، وعدد من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وثمن الدكتور حسان النعماني دور الطلاب ومجهوداتهم وابداعهم في تنفيذ تلك المشروعات والأنشطة الطلابية التي ضمت أكثر من ٥٠ مشروع ونشاط، كما ثمن دور اعضاء هيئة التدريس في دعم الطلاب وتوجيههم في تنفيذ تلك المشروعات، والتي ضمت مجموعة متنوعة من المنشآت المعمارية والاثرية داخل محافظة سوهاج ومصر والبلدان العربية في مختلف العصور.

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وأوضح الدكتور فهيم حجازي انه شارك في تنفيذ تلك المشروعات طلاب الفرق الدراسية المختلفة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم البدء في تنفيذ تلك المشاريع بداية من العام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وحتي العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وأشرف عليها جميع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الاثار الاسلامية والقبطية.

 

وذكر الدكتور علاء الدين عبد العال ان رئيس الجامعة تفقد عدد من المشاريع منها، مشروع مجسم الخريطة السياحية والاثرية لمحافظة سوهاج، ومجسمات لمسجد احمد بن طولون، وجامع السلطان شيخ زادة محمد باسطنبول، والكنيسة المعلقه بالقاهرة، وايضًا مشربية من الخشب، وبلاطة من الرخام مكتوب عليها بالخط الكوفي الهندسي عبارة الشهادة، مشكاة من الفخار، البوم على هيئة مصحف مغربي، البوم صور للطغراوات العثمانية، الي جانب مجموعة من الملابس مصور عليها بعض التحف العاجية الأندلسية، وغيرها من المشاريع والانشطة التي نفذها الطلاب.

 

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