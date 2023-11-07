دوري أبطال أوروبا، يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره سيلتك الإسكتلندي ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة مباراة أتليتكو مدريد ضد سيلتك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد سيلتك

ومن المقرر أن تذاع مباراة أتليتكو مدريد ضد سيلتك عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتحديدا علي قناة بى ان سبورت 3 HD.

ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

فيينورد: 6 نقاط أتلتيكو مدريد : 5 نقاط لاتسيو: 4 نقاط سيلتك: نقطة واحدة

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

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المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



بروسيا دورتموند ضد نيوكاسل - الساعة 7:45 مساء- قناة بى ان سبورت 3 HD

شاختار دونيتسك ضد برشلونة - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 1HD

بورتو ضد رويا أنتويرب - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 6 HD

أتليتكو مدريد ضد سلتيك - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

لاتسيو ضد فينورد - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 4 HD

مانشستر سيتي ضد يونج بويز - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

سرفينا زافيزدا ضد لايبزيج - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 5 HD

ميلان ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء - قناة بي ان سبورت بى ان سبورت 1HD

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1