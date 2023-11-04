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رياضة

الدوري الإسباني، لاس بالماس يفوز على اتلتيكو مدريد 2\1

اتليتكو مدريد، فيتو
اتليتكو مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، خطف فريق لاس بالماس فوز غالي من فريق أتليتكو مدريد ولاس بالماس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من الليجا الإسبانية، على ملعب جران كناريا معقل فريق لاس بالماس.

أهداف المباراة 

أحرز هدفي بالماس رودريجيز وراميريز في الدقائق 51 و75 واحرز هدف اتليتكو مدريد الفارو مورانا في الدقيقية 83 

أحداث المباراة 

تبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في شوط المباراة الاول لكن وصل لاعبو لاس بالماس في العديد من الكرات إلي مرمي الأتليتي محاولين خطف هدف لولا براعة السلوفيني يان أوبلاك لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وجاء تشكيل الفريقين علي النحو التالي: 

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تشكيل أتليتكو مدريد 

حراسة المرمى: أوبلاك 

خط الدفاع: مولينا، سافيتش، فيتسل، هرموسو 

خط الوسط: باريوس، دي بول، كوكي، ريكيلمي 

خط الهجوم: جريزمان، موراتا 

تشكيل لاس بالماس 

حراسة المرمى: فاليس 

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خط الدفاع: سواريز، كوكو، مارمول، كاردونا 

خط الوسط: مارفين، مونوز، بيروني، رودريجيز، موليرو 

خط الهجوم: منير الحدادي  

سيميوني مدرب الشهر 

حصد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد،جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لشهر أكتوبر، الذي حقق فيه فريقه النقاط الكاملة.

وفاز أتلتيكو مدريد "الروخيبلانكوس" بجميع مبارياته في أكتوبر، حيث بدأ الفريق بتخطي قادش 3-2، ثم ريال سوسيداد 2-1، وسيلتا فيجو 0-3، وألافيس 2-1 في ملعبه.

وبهذا يفوز سيميوني بجائزة أفضل مدرب خلال شهر للمرة الثالثة في الليجا، متفوقا في التصويت على ميتشيل (جيرونا) وفرانسيسكو رودريجيز (رايو فاييكانو).

وبعد مرور 11 جولة من الدوري، يحتل أتلتيكو المركز الثالث، علما بأن له مباراة مؤجلة.

أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس

واصل أتلتيكو مدريد عزف نغمة الانتصارات في الليجا للجولة السادسة على التوالي، بفوزه المستحق على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-1)،ضمن الجولة الـ11 بالدوري الإسباني.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما رودريجو ريكيلمي وألفارو موراتا في الدقيقتين 26 و45+1.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ألافيس من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+6 عن طريق أندير جيفارا.

وواصل الفريق المدريدي سلسلة الانتصارات للجولة السادسة على التوالي في الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة يزيح بها برشلونة، الذي سقط في الكلاسيكو على يد ريال مدريد (1-2)، من المركز الثالث، ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ثنائي الصدارة ريال مدريد، وجيرونا.

بينما تجرع الفريق الباسكي مرارة الخسارة الثانية في آخر 5 جولات، السادسة هذا الموسم، ليواصل الفريق فشله في تذوق طعم أي انتصار للجولة السابعة على التوالي، وتحديدا منذ فوزه على فالنسيا بهدف في الجولة الرابعة بداية الشهر الماضي.

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الدوري الإسباني اتليتكو الليجا اخبار الرياضة ولاس بالماس

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