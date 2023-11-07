الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، يحتضن ستاد سان سيرو بإيطاليا مواجهة إيه سي ميلان وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان فاز على ميلان بنتيجة (3-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب "حديقة الأمراء".

 

موعد مباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فريق إي سي ميلان ضد نظيره باريس سان جيرمان، اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان

وتذاع  مباراة فريق ميلان ضد باريس سان جيرمان اليوم ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولة.

 

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 

  1. باريس سان جيرمان : 6 نقاط
  2. دورتموند: 4 نقاط
  3. نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط
  4. ميلان: نقطتين

 

وأعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمباراة ميلان المقرر لها، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

 

وشهدت اختيارات إنريكي، غياب كل من "ماركو أسينسيو وكيلور نافاس وبرنسيل كيمبيمبي ونونو مينديز".

قائمة باريس سان جيرمان للقاء ميلان


أشرف حكيمي - أوجارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - فابيان رويز - سيرجيو راموس - عثمان ديمبلي -فيتينيا - لي كانج - لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - موكيلي - كارلوس سولير - باركولا - لوتيلييه - زاير إيمري - ميلان سكرينيار - تيناس - دوناروما.

مجموعات دوري أبطال أوروبا


المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

 

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا


إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج 
جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ 
بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد 
سبورتنج براجا 1-2  ريال مدريد 
لانس 1-1 إيندهوفن 
مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن 
أشبيلية 1-2 أرسنال 
يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو
برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك 
سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد 
يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي 
لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا 
رويال أنتويرب1-4 بورتو 
نيوكاسل يونايتد  0-1 بروسيا دورتموند 
باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا 


فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2
فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0
فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2
فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0
تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2
فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1
فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2
فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2
فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2
فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1
تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0
فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0
فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1
تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2
فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

 

نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا 


فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار  3-1

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