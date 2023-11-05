موناكو يفوز على بريست 0/2 ويلاحق سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي

حقق فريق موناكو الفوز على ضيفه بريست (2-0)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وتقدم موناكو عن طريق السويسري دينيس زكريا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف الروسي ألكسندر جولوفين الهدف الثاني في الدقيقة 69.

ورفع موناكو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.

خسارة نانت في ملعبه من ريمس

خسر فريق نانت على ملعبه وبمشاركة نجمه المصري الدولي مصطفى محمد من نظيره ستاد ريمس بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت على ملعب لا بوجوار، مساء اليوم الأحد، في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

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سجل جونيا إيتو هدف ريمس في شباك نانت في الدقيقة 75.

مصطفى محمد أساسيا

وشارك مصطفى محمد أساسيا في مباراة نانت ضد ستاد ريمس، بعد غيابه في المباراتين الأخيرتين بسبب الإيقاف والطرد الذي تعرض له أمام رين.

وخرج مصطفى محمد من المباراة في الدقيقة 67 وحل مكانه ماتيس أبلين.