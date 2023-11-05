الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موناكو يفوز على بريست 0/2 ويلاحق سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي

موناكو، فيتو
موناكو، فيتو

حقق فريق موناكو الفوز على ضيفه بريست (2-0)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وتقدم موناكو عن طريق السويسري دينيس زكريا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف الروسي ألكسندر جولوفين الهدف الثاني في الدقيقة 69.

ورفع موناكو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.

خسارة نانت في ملعبه من ريمس

خسر فريق نانت على ملعبه وبمشاركة نجمه المصري الدولي مصطفى محمد من نظيره ستاد ريمس بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت على ملعب لا بوجوار، مساء اليوم الأحد، في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

Advertisements

سجل جونيا إيتو هدف ريمس في شباك نانت في الدقيقة 75.

مصطفى محمد أساسيا 

وشارك مصطفى محمد أساسيا في مباراة نانت ضد ستاد ريمس، بعد غيابه في المباراتين الأخيرتين بسبب الإيقاف والطرد الذي تعرض له أمام رين.

وخرج مصطفى محمد من المباراة  في الدقيقة 67 وحل مكانه ماتيس أبلين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موناكو فريق موناكو بريست الدوري الفرنسي نانت

مواد متعلقة

نانت يخسر من ريمس 0/1 بمشاركة مصطفى محمد في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ريمس بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يكتسح مونبلييه بثلاثية نظيفة ويتصدر مؤقتا الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتا للزمالك، وتوجيه الشكر لمدحت عبد الهادي

رسميا، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وعرض فتوح والزناري وصبحي للبيع

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق

تأكيدا لـ فيتو، الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة بعد تصرفه في مباراة المقاولون

نشتري الذهب ولا العقار؟ مستشار وزير التموين يجيب (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-11-2023 في ختام التعاملات

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التقدم على الإمام الراتب في المسجد للصلاة؟.. الإفتاء توضح

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية