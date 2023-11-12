الأحد 12 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل البطاطس المهروسة، أسرع وأوفر غداء

طريقة البطاطس المهروسة،
طريقة البطاطس المهروسة، فيتو

طريقة عمل البطاطس المهروسة، تعد من الوصفات سهلة التحضير، كما أنها أكلة اقتصادية، وغير مكلفة، وهذا الطبق بمكنك استخدامه كطبق جانبي، ويمكنك تحويله لوجبة رئيسية، بتقديمه مع صلصة اللحم أو صلصة الفراخ، ومع خبز الثوم المحمص.

طريقة عمل البطاطس المهروسة

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البطاطس المهروسة، بأسهل وأسرع خطوات.

المكونات

5 حبات بطاطس كبيرة
1/4 كوب حليب
1/4 كوب زبدة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

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اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها ثم قطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
ضعي البطاطس في قدر كبير مع إضافة كمية كافية من الماء بحيث تغطي البطاطس بالكامل.
أضيفي رشة من الملح إلى الماء.
ضعي القدر على نار متوسطة حتى يغلي الماء.
خففي النار واتركيها على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس.
صفي البطاطس من الماء الساخن ثم اتركيها تبرد قليلًا.
اهرسي البطاطس جيدًا باستخدام هراسة البطاطس أو محضر الطعام.
أضيفي الحليب والزبدة والملح والفلفل الأسود إلى البطاطس المهروسة.
قلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.
قدمي البطاطس المهروسة ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

نصائح وأسرار لنجاح الوصفة

البطاطس المهروسة

للحصول على بطاطس مهروسة ناعمة، احرصي على طهيها جيدًا حتى تصبح طرية تمامًا.
يمكنك إضافة المزيد من الحليب أو الزبدة حسب الرغبة للحصول على بطاطس مهروسة أكثر دسامة.
يمكنك إضافة التوابل الأخرى التي تفضلينها إلى البطاطس المهروسة، مثل الثوم المهروس أو البصل المفروم أو البقدونس المفروم، أو الفلفل الألوان المقطع مكعبات صغيرة، والقليل من الكركم؛ لتعزيز الطعم، مع إضفاء لون محبب للوصفة.

طريقة عمل صلصة اللحم

صلصة اللحم من الأطباق، التي يمكنك استخدامها كحشوة للمكرونة أو البطاطس، او اللازانيا، كما يمكنك تقديمها مع البطاطس المهروسة، ليصبح لديكي وجبة متكاملة العناصر.
ويمكنك استخدام الصلصة كحشوة للبيتزا أو الفطائر، كما يمكنك استخدامها  كصلصة للسندويشات أو البرجر، أو تقديمها مع الخبز المحمص أو البيتزا أو الفطائر.

صلصة اللحم

المكونات

500 جرام لحم مفروم
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 علبة (400 مل) طماطم مقشرة ومقطعة
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/4 ملعقة صغيرة زعتر
1/4 ملعقة صغيرة أوريجانو

طريقة التحضير

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين، حوالي 5 دقائق.
أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونه وينضج، حوالي 10 دقائق.
أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل والزعتر والأوريغانو. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى تكثف الصلصة.
قدمي الصلصة مع المعكرونة أو الباستا أو الأرز أو أي طبق آخر تفضلينه.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة أي من الخضروات المفضلة لديك إلى الصلصة، مثل الجزر أو الكوسة أو الفطر.
إذا كنت ترغبين في صلصة أكثر كثافة، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من نشا الذرة إلى الصلصة قبل إطفائها.
يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس المفرومة أو الكزبرة المفرومة إلى الصلصة عند التقديم.

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