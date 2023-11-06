بطائرتين مسيرتين، استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق

كشفت وسائل إعلام عراقية، صباح اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية.



وأشار مصدر خاص لوكالة "بغداد اليوم"، أن "طائرة مسيرة هي الثانية من نوعها خلال ساعات، حاولت استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق، وتم إسقاطها من قبل منظومة الدفاع الأمريكية"، مضيفا أنه "تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى حاولت استهداف قاعدة التنف العسكرية الأمريكية على الحدود السورية العراقية الأردنية".

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قاعدة عين الأسد

وتعرضت قاعدة عين الأسد، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إلى هجوم بطائرة مسيرة، تم إسقاطها على بعد مسافة من القاعدة".

وتعرضت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، منذ اندلاع الحرب في غزة، إلى العديد من عمليات القصف من الفصائل المسلحة في البلدين، تضامنا مع المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، بحسب وسائل إعلام محلية. كما دعا التيار الصدري إلى ضرورة خروج القوات الأمريكية وغلق سفارة واشنطن لدى العراق

التيار الصدري في العراق

تظاهر الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس الأحد، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بغداد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة سوف تسهل مسألة عودة الرهائن.



وقال بلينكن خلال كلمة ألقاها في العراق إن "الهدنة الإنسانية في غزة يمكن أن تزيد من فرص عودة الرهائن".



وأشار وزير الخارجية الأمريكي بحسب موقع أكسيوس، في وقت سابق للإسرائيليين بأن "الموافقة على هدنة إنسانية ستساعد إسرائيل على كسب المزيد من الوقت لهجومها البري على قطاع غزة.

حصار مدينة غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتم العمل على مدار الساعة للحصول على أي معلومة تخص الأسرى في غزة.



وزعم خلال المؤتمر الصحفي: إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصرت قطاع غزة، ووصلت إلى ساحل البحر في المنطقة الجنوبية هناك.