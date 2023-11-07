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رياضة

في عيد ميلاده الـ45 بطولات أبوتريكة مع الأهلى ومنتخب مصر

محمد أبوتريكة نجم
محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، فيتو

محمد أبوتريكة، يحتفل اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر الجارى محمد  أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق بعيد ميلاد ه الـ 45 فهو من مواليد 7 نوفمبر من العام 1978 بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة.

 

بطولات أبوتريكة مع الأهلى


ونجح الماجيكو محمد أبوتريكة فى الفوز مع الأهلى بسبع بطولات للدورى الممتاز إلى جانب بطولتين لكأس مصر وخمس ألقاب لكأس السوبر المحلى وخمس بطولات لدورى أبطال أفريقيا وأربع بطولات لكأس السوبر الأفريقي إلى جانب مشاركته مع الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية خمس مرات في أعوام 2005و2006و2008و2012 و2013.

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وحصد تريكه مع الأهلى على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو بالعام 2006.

بطولات أبوتريكة مع منتخب مصر


وشارك محمد أبوتريكة مع المنتخب الوطني في 100 مباراة دولية استطاع تسجيل 38 هدفا خلال مشواره مع الفراعنة.

وتوج أبو تريكة مع المنتخب الوطني  ببطولتى كأس الأمم الأفريقية القاهرة عام 2006 وغانا عام 2008 ودوره حوض النيل عام 2011 التي أقيمت بالقاهرة.

بطولات أبوتريكة مع المنتخب العسكرى


فاز أبو تريكة مع المنتخب العسكري على بطولة كأس الأمم الأفريقية في عام 2005 الذى تأهل منها الفراعنة إلى كأس العالم العسكرية.

بدايته مع كرة القدم

 

بدأ أبو تريكة ممارسة كرة القدم منذ أن كان في السابعة من عمره؛ حيث كان يلعب بشوارع ناهيا مسقط رأسه ويشارك في الدورات الرمضانية.

وعن طريق أصدقائه الذين أدركوا مهارة تريكة توجه للعب بالأندية والمراكز الشبابية، لينتقل إلى مرحلة أخرى من حياته الكروية.

وعندما بلغ أبو تريكة 12 عامًا، أرشده أحد أصدقائه إلى الالتحاق باختبارات نادى الترسانة التي كانت تجري في ذلك التوقيت، وبالفعل نجح أبو تريكة في كافة الاختبارات، وانضم إلى نادى الترسانة.

مشواره مع الترسانة

التحق أبو تريكة وهو في سن الـ12 بفريق الناشئين بنادي الترسانة، واستطاع وهو في عمر 17 أن يلتحق بالفريق الأول الذي كان يلعب في دوري القسم الثاني في هذه الفترة.

وكان لأبو تريكة دورا كبيرا في صعود الفريق للدوري الممتاز عام 2000؛ حيث كان هدَّاف الفريق لمدة عامين متتاليين، وأحرز 23 هدفًا كهداف لدوري القسم الثانى.

مع الترسانة في الدوري الممتاز

 

وخلال موسم 2001 -2002 لعب تريكة مع الترسانة في الدوري الممتاز، وفي هذا الموسم أحرز 6 أهداف ساهمت فى استمرار الشواكيش ببطولة الدوري الممتاز.

وأكمل تريكة في الموسم التالي مسيرة تألقه، وأحرز سبعة أهداف، وقاد فريقه بنجاح للبقاء في الدوري مرة أخرى.

وفي موسم 2002/2003 أحرز 11 هدفًا في الدوري رغم أنه لاعب خط وسط، وبدأت وسائل الإعلام تلقي بعض الضوء عليه.

وفي موسم 2003/ 2004 استطاع اللاعب في النصف الأول من الموسم إحراز 3 أهداف حتى جاءت اللحظة التاريخية له في موسم الانتقالات الشتوية في يناير 2003؛ حيث الانتقال إلى النادي الأهلي وانضم أبو تريكة للأهلي مقابل 450 ألف جنيه ليبدأ بعد ذلك رحلته الناجحة مع القلعة الحمراء.

 

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