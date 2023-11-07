الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبراء الضرائب تطالب بمنح سعر ضريبي مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات وتكشف عن فوائده اقتصاديا

أشرف عبد الغني مؤسس
أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، فيتو

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بمنح سعر ضريبي مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات والتي تصدر أكثر من 50% من إنتاجها لمساعدة هذه الشركات على النمو وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
 

مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة في قطاع الخدمات

وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك مفهومًا خاطئًا لدى البعض أن قطاع الخدمات مجرد سوق ثانوي علي الرغم من أن إنتاجيته تتجاوز 200 مليار دولار تمثل 50 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 48 % من القوى العاملة في مصر. 
 

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وأوضح أن مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة في قطاع الخدمات خاصة بعد التطور الهائل في اللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية المهنية لذلك حقق قطاع الخدمات فائضًا في الميزان التجاري تجاوز 12 مليار دولار ويكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق فائضًا في المعاملات الخارجية. 
 

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الثالث أفريقيا في تجارة الخدمات بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا وتحتل المركز الثالث عربيًّا بعد السعودية والإمارات ونسعى أن نكون الأول بحلول عام 2030.
 

وألمح أن قطاع الخدمات يعاني من مشكلات أبرزها تعدد جهات الرقابة نتيجة تنوع أنشطته وكذلك تقادم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع بالإضافة إلى عدم توافق عدد من أنشطة الخدمات مع المعايير الدولية. 
 

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وأكد أن ذلك يتطلب مساندة قوية من الدولة لقطاع الخدمات ويعد السعر الضريبي المميز أحد المحفزات الرئيسية لزيادة صادرات القطاع بما يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وخلق فرص عمل أكثر للشباب.

 

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