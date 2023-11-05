الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

الزمالك يتفاوض مع الضرائب لرفع الحجز على حسابات النادي

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

الزمالك، تواصل مسئولو نادي الزمالك مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

وتعهد مسئولو نادي الزمالك بسداد جزء من مستحقات الضرائب على دفعات نظير رفع الحجز عن أرصدة النادي كي يبدأ الزمالك في سداد غراماته لدي الفيفا لفتح القيد.

وعلى صعيد الكرة، أدى مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمد عبد الغني وعمر جابر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم الأحد استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر. 

ويعاني الرباعي من إصابات مختلفة ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزهم للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعا اليوم من أجل حسم مصير أوسوريو المدير الفني مع الفريق سواء برحيله أو بقائه.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك مصير عقوبة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بعد تركهم معسكر الفريق. 

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تجميد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة بالنادي لنهاية الموسم، بعد أزمة مباراة زد التي جمعت الفريقين على إستاد القاهرة الدولي أمس ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

وكان نادي الزمالك  قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بسبب خروجهم من معسكر الفريق بدون الحصول على إذن وعودتهم في ساعات متأخرة قبل مباراة مهمة أمام زد في الدوري. 

أحمد فتوح لاعب الزمالك 

وأشارت بعض الأخبار صباح أمس السبت إن إدارة الزمالك قررت تجميد أحمد فتوح كونه تأخر في العودة عن الزناري وصبحي لمعسكر الزمالك بعد معرفة خروجهما من المعسكر ليلًا. 

ولفت المصدر إلى أنه لا حقيقة لتجميد أحمد فتوح حتى نهاية الموسم كما تردد وأن بالفعل هناك عقوبة سيتم توقيعها على اللاعب ولكن لم يتم إصدارها حتى الآن. 

وتابع المصدر: أحمد فتوح تأخر بالفعل في العودة للمعسكر عن باقي زملائه ولكن لم يتم إصدار عقوبة ضده بالتجميد حتى نهاية الموسم أو غيره. 

وأتم المصدر حديثه: اليوم سيجتمع مجلس إدارة الزمالك وسيتم إصدار قرارات صارمة ضد الثلاثي بسبب ما حدث قبل مباراة زد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى كشف طبي جديد صباح اليوم قبل انطلاق مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

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وكان مصطفى شلبي غاب عن اللقاء الماضي للزمالك أمام زد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي بكدمة في القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب خوض مباراة زد  في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسر من نظيره زد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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