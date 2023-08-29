قصة مليار جنيه ضرائب تائه بالزمالك.. مرتضى طلب الحجز على الأرصدة للتسوية.. والبناني تحدث عن تخفيضها.. والمالية تنسف روايات الكل وتكشف الحقيقة

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية حقيقة وصول الضريبة المستحقة على نادي الزمالك إلى مليار و200 مليون جنيه.

الضريبة المستحقة على نادي الزمالك

ونفى المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريح خاص لـ فيتو وصول الضريبة المستحقة على نادي الزمالك إلى مليار و200 مليون جنيه كما ادعى البعض.

وألمح المصدر إلى أن مصلحة الضرائب اضطرت إلى الحجز على أرصدة نادي الزمالك بعدما طالبها مرتضى منصور رئيس النادي في ذلك الوقت رسميا.

وعن نفي المصلحة تقديم طلب نادي الزمالك رسميا بأي طلبات تسوية أو جدولة المديونية، رغم إعلان المدير التنفيذي لنادي الزمالك خفض الضرائب إلى 400 مليون جنيه خلال 24 ساعة من استلامه مهام منصبه، قال المصدر إن طلبات التسوية لها إجراءات وأوقات محددة وتأخذ وقت لدراستها ولا يتم الأمر بهذه السهولة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن نادي الزمالك لم يتقدم رسميًا بأي طلبات تسوية أو جدولة للمديونية الضريبية المستحقة عليه حتى تاريخه ومن ثم لا صحة لما تم تداوله إعلاميًا، بخفض قيمة الضرائب المستحقة على نادي الزمالك من 1.2 مليار إلى 400 مليون جنيه.

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن بابها مفتوح للتواصل مع كل مكونات المجتمع الضريبي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ومنها صروحنا الرياضية من أجل إنهاء النزاعات الضريبية وديًا، بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة.

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ضرائب نادي الزمالك

وفجر الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك مفاجأة، مؤكدًا: الضرائب كانت تطالب نادي الزمالك بدفع بمليار و200 مليون جنيه وبالجهد المؤسسي حصل تنقية في المطالبات المذكورة جزافيا وتم نزولها إلى 400 مليون جنيه والتفاوض الجديد أن يتم تقسيطها على عامين وهذا عمل أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وفور انتهاء التفاوض مع الضرائب سيتم رفع الحجوزات على أموال النادي بالبنوك.

موقف أعضاء نادي الزمالك

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك اقتحموا مقر المبنى الإداري للنادي اعتراضا على تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية التي كلفت بإدارة نادي الزمالك لحين تنظيم انتخابات.

وكانت جماهير الزمالك بدأت وقفة احتجاجية ضد عماد البناني أمام المبنى الإداري، مطالبين برحيله عن المنصب، بداعي انتمائه للنادي الأهلي، قبل أن يقتحم عدد منهم مقر المبنى الإداري ويرددون الهتافات المطالبة برحيل رئيس لجنة الزمالك الثلاثية.

وواصل أعضاء نادي الزمالك الهتاف ضد عماد البناني داخل المقر الإداري مطالبين برحيله عن المنصب، ويأتي رفضهم لتوليه مهمة إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.

وردد أعضاء نادي الزمالك خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام المبنى الإداري في نادي الزمالك هتافات: "يا بناني قول الحق إنت أهلاوي ولا لا"، كما أطلقوا الهتافات المطالبة برحيله.

وأطلق أعضاء الزمالك الهتافات المطالبة برحيل عماد البناني عن نادي الزمالك.

م صلحة الضرائب في موقف حرج

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تصريحات عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك بشأن تخفيض الضرائب لو كانت صحيحة لكانت تسببت في وضع مصلحة الضرائب في موقف حرج.

وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريح خاص ل فيتو إن تخفيض الضرائب من مليار و200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه أمر كارثي وكان سيتسبب في إثارة الرأي العام وعدم ثقة المواطنين في التقديرات الضريبية للمصلحة.

وأشار إلى أنه إذا كان صح هذا التخفيض كان من الممكن أن يتسبب في اتهام مصلحة الضرائب بإهدار المال العام ومن ثم فإن نفي مصلحة الضرائب الأمر من الأساس وتوضيح الحقيقة للرأي العام كان هو الموقف الصائب وانقذهم من اتهام البعض لهم بإهدار المال العام.

بيان اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيس اللجنة وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي.

وقالت اللجنة في البيان: "اجتمعت اللجنة صباح الإثنين في الجلسة رقم 1 من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

انتخابات نادي الزمالك

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وعقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.