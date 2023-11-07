أبوتريكة يحتفل بعيد ميلاده الـ45

الأهلى، يحتفل محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق بعيد ميلاده الـ45 اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، فهو من مواليد عام 1978 بقرية ناهية بمحافظة الجيزة.

بداية أبوتريكة مع كرة القدم

بدأ أبو تريكة ممارسة كرة القدم منذ أن كان في السابعة من عمره؛ حيث كان يلعب بشوارع ناهيا مسقط رأسه ويشارك في الدورات الرمضانية.

وعن طريق أصدقائه الذين أدركوا مهارة تريكة توجه للعب بالأندية والمراكز الشبابية، لينتقل إلى مرحلة أخرى من حياته الكروية.

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وعندما بلغ أبو تريكة 12 عامًا، أرشده أحد أصدقائه إلى الالتحاق باختبارات نادى الترسانة التي كانت تجري في ذلك التوقيت، وبالفعل نجح أبو تريكة في كافة الاختبارات، وانضم إلى نادى الترسانة.

مشوار محمد أبوتريكة مع الترسانة

التحق أبو تريكة وهو في سن الـ12 بفريق الناشئين بنادي الترسانة، واستطاع وهو في عمر 17 أن يلتحق بالفريق الأول الذي كان يلعب في دوري القسم الثاني في هذه الفترة.

وكان لأبو تريكة دور كبير في صعود الفريق للدوري الممتاز عام 2000؛ حيث كان هدَّاف الفريق لمدة عامين متتاليين، وأحرز 23 هدفًا كهداف لدوري القسم الثانى.

محمد أبوتريكة مع الترسانة في الدوري الممتاز

وخلال موسم 2001 -2002 لعب تريكة مع الترسانة في الدوري الممتاز، وفي هذا الموسم أحرز 6 أهداف ساهمت فى استمرار الشواكيش ببطولة الدوري الممتاز.

وأكمل تريكة في الموسم التالي مسيرة تألقه، وأحرز سبعة أهداف، وقاد فريقه بنجاح للبقاء في الدوري مرة أخرى.

وفي موسم 2002-2003 أحرز 11 هدفًا في الدوري رغم أنه لاعب خط وسط، وبدأت وسائل الإعلام تلقي بعض الضوء عليه.

وفي موسم 2003- 2004 استطاع اللاعب في النصف الأول من الموسم إحراز 3 أهداف حتى جاءت اللحظة التاريخية له في موسم الانتقالات الشتوية في يناير 2003؛ حيث الانتقال إلى النادي الأهلي وانضم أبو تريكة للأهلي مقابل 450 ألف جنيه ليبدأ بعد ذلك رحلته الناجحة مع القلعة الحمراء.

انتقال محمد أبوتريكة الأهلي

وفي عام 2003 حاولت بعض الأندية مثل إنبي والزمالك التعاقد مع الماجيكو ولكن رغبته وجهود محمود الخطيب نائب رئيس النادي الاهلي في ذلك التوقيت حسما انتقال أبو تريكة إلى القلعة الحمراء بعقد لمدة 3 سنوات للنادي الأهلى في موسم 2003 من نادي الترسانة.

وارتدى الرقم 22 وبدأ مشواره الكُروي مع النادي الأهلي في مباراة طنطا في كأس مصر والتي شهدت إحرازه لهدفين، كان النادي الأهلي وقتها يعاني من خسائر متكررة سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقي.