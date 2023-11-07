الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

اليوم، مفتي الجمهورية يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، فيتو

توجَّه الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الإثنين، بناءً على دعوة  من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الثاني للمجلس الذي ينعقد تحت عنوان: "الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية «المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة»".

 

 مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

 وتستمر فعالياته على مدار يومَي السابع والثامن من شهر نوفمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وبرئاسة العلَّامة عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

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ويلقي مفتي الجمهورية كلمة رئيسية ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتأتي مشاركته تقديرًا من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لمكانة المفتي العلمية والفكرية، وسعيًا للاستفادة مما أنتجه الفكر الإنساني والعقل الحضاري في هذا العصر وإبرازًا لمبادئ السماحة والاعتدال والتيسير والتعايش في الدين الإسلامي الحنيف.

 

مؤتمر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

يشارك في أعمال المؤتمر 160 شخصية علمية وفكرية، يمثلون أكثر من 50 دولة، إضافةً إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، ويوفِّر منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية في مناهج التعامل مع المستجدات العلمية، وإيجاد بيئة داعمة لإنشاء مختبرات بحثية وعملية، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والأكاديميات المختلفة.

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مفتى الجمهورية الإمارات مجلس الامارات للافتاء الشرعي عبد الله بن بيه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

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