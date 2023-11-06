الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

انطلقت اليوم فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM فى نسخته 43 والذي يقام في لندن بمشاركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، ويعد معرض WTM ثاني أكبر بورصة سياحية في العالم بعد بورصة برلين، وتقام  فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، حيث يشارك بها عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم.

 

فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

وشاركت مصر للطيران بوفد برئاسة المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأستاذ عمرو عدوى رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأستاذ أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والسيدة إنجي نبيل مدير مكتب مصر للطيران في لندن، ويحظى المعرض بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر والطيران.

 

Advertisements

 

وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول أهمها البرتغال وتركيا وسلوفاكيا لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية توقيع بروتوكول بين شركة  Bel Air الهندية ومكتب مصر للطيران في لندن.

مصر للطيران 

ومن جانبه أكد المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن المعرض يعد فرصة جيدة لصناع السياحة والطيران نظرًا لكونه أهم المعارض السياحية الدولية ويشارك به صناع القرار فى مجال السياحة والطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال  المشاركة في المعرض إلى عقد العديد من اللقاءات مع وكلاء السياحة والسفر حول العالم، فضلًا عن توسيع نطاق مشاركتها وتواجدها العالمى من خلال إجراء المباحثات والمناقشات مع ممثلى المطارات، وأضاف زكريا أن هذه المشاركة تأتى تأكيدًا على أهمية تنسيق الجهود الفعالة بين قطاعى الطيران والسياحة من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العالمي والمحلي.

 

ومن جانبه أشار الطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الحدث يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عددا كبيرا من كبرى شركات الطيران حول العالم خاصةً وأن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم وتسعى مصر للطيران من خلال مشاركتها بالمعرض لزيادة حصتها من سوق السياحة العالمية مستغلةً مكانة مصر كأحد أبرز الوجهات السياحية في العالم.

 

جدير بالذكر أن مصر للطيران تشارك هذا العام بجناح متميز، هذا ويشارك بمعرض سوق السفر ما يقرب من  50 ألفا من كبار الشخصيات في قطاع السياحة. ويقدم المعرض فرصة لالتقاء ممثلي الوجهات السياحية وتعريف بعضها ببعض والتمهيد لعقد صفقات سياحية كبرى ما بين هيئات السياحة والعملاء ووكلاء السفر.

موعد استلام مصر للطيران الطائرة الثامنة والاخيرة من طراز B787-9 دريم لاينر

وزير الطيران يستقبل وزير نقل سيراليون لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معرض سوق السفر العالمي اقتصاد العالم الشركة القابضة لمصر للطيران السياحة والسفر المهندس يحيي زكريا شركة مصر للطيران شركات الطيران مصر للطيران للخطوط الجوية معرض WTM

مواد متعلقة

وزير الطيران يستقبل وزير نقل سيراليون لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

مطار العريش يستقبل طائرتين من الكويت واليونان تحملان مساعدات إغاثية لغزة

انضمام الطائرة السابعة الجديدة لأسطول مصر للطيران

الأكثر قراءة

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

فيتوريا يصدم الزمالك بشأن استبعاد فتوح وصبحي من منتخب مصر

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

هل للشرف ثمن؟، رسالة غامضة من الفنان المعتزل توفيق عبد الحميد

ناقدة عن مسرحية زواج اصطناعي: "نحتاية" ومحدش شافها أو سمع عنها

ماجدة خير الله لـ بيومي فؤاد: بترقص بشكل مهين مفيش فنان محترم يعمل كده

اعتذار وندم، كواليس التحقيق مع محمد صبحي والزناري بعد عرضهما للبيع

لليوم الثالث، محافظة الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي والدولي صباحا

Advertisements

منوعات

المزيد

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

ندوة تثقيفية عن ظاهرة التنمر والابتزاز الإلكتروني للطفل بالبحيرة

المزيد

خدمات

المزيد

اليوان الصيني يحقق مكاسب على حساب الجنيه في تعاملات المساء اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاثنين 6-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 6-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل يحذر من أمر خطير نفعله في حياتنا ويخالف أوامر الله (فيديو)

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

المزيد
الجريدة الرسمية