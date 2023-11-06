وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد مستشفى الوقف المركزي (صور)

أجرى الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية لأقسام مستشفى الوقف المركزي بهدف الوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها رافقه خلال الزيارة الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور محمد عبدالقوي مدير المستشفى.

وخلال الزيارة الموسعة تفقد الدكتور محمد بدران الاستقبال للاطمئنان على تواجد الفريق النوبطشي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوافر الأمصال المختلفة.

وأستكمل بدران جولته بتفقد أقسام المستشفي من الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد، الأطفال، الحضانات، الكلي الصناعي والعمليات.

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وعقب ذلك عقد الدكتور محمد إجتماعًا ضم مدير المستشفي ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى لمناقشة سير العمل وسُبل تطوير العمل بالمستشفى.

كما ناقش التحديات التي قد تُعيق تقديم الخدمة والعمل على تطوير المنظومة الصحية بالمستشفى بما يتوائم وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وفي سياق منفصل واصلت مديرية الصحة والسكان بقنا، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بجميع قرى ومدن محافظة قنا.

وانتقلت الفرق المتنقلة، اليوم إلى ديوان عام محافظة قنا، للكشف على القيادات والعاملين بالديوان العام، وذلك ضمن الجولات التي تنفذها مديرية الصحة، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على أكمل وجه، ضمن فاعليات المبادرة من خلال فرق طبيه متخصصه تقوم بتوقيع الكشف الطبى الشامل على جميع المواطنين، وجرت عمليات الكشف وسحب العينات مجانا وبطريقة آمنة من خلال فريق طبي متخصص، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

ورافق الفريق الطبى، الدكتورة ايناس فاروق مشرف عام المبادرة، والدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الاعلام بالمديرية والمنسق الإعلامى للمبادرة،

يُذكر أن مبادرة 100 يوم صحة كانت لها نتائج ايجابية خلال المرحلة الأولى.

ونجحت المبادرة في تقديم عدد 36 مليونا و629 ألفا و171 خدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية بحسب بيان وزارة الصحة، ونظرا للنجاح الذى حققته المبادرة خلال المرحلة الأولى.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمديد المبادرة إلى 100 يوم مماثلة، لإتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.