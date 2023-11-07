معدلات تنفيذ مشروع جنة للإسكان الفاخر بدمياط الجديدة

كشف المهندس محمد خلف الله رئيس مدينة دمياط الجديدة عن معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الفاخر(٢٨) عمارة جنة بالمجاورة (٣٤) بالحي السادس حيث بلغت نسبة التنفيذ للعمارات السكنية (٩٩٪) ونسبة التنفيذ لأعمال اللاند سكيب والسور والبوابات (٦٥٪) بتكلفة إجمالية للمشروع (٣٢٠) مليون جنيه.

وتفقد خلف الله أعمال تنفيذ المشروع وأكد مسؤولي الإشراف والشركة المنفذة بالالتزام التام بجودة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للبرنامج الزمني للمشروع.

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقًا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة أكتوبر الجديدة أرض بمساحة 55557 مترًا بسعر 1.5 الف جنيه بنشاط مخازن.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم على شقق الطرح الجديد بمشروع سكن مصر وفقا لآلية الحجز الفوري التي اعتمدتها الوزارة وذلك في عدد من المدن الجديدة وهي مدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة).

وحددت الوزارة قيمة مقدم الحجز بـ 50 ألف جنيه.

ونستعرض شروط التقديم:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

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-ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-فى حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

-شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات التي سيتم إعلانها.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.



ويقوم جهاز المدينة بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.