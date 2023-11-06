رئيس جهاز الشروق يتفقد مشروعات الإسكان الفاخر والمستثمر الصغير

تفقد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسؤولى الجهاز مناطق ومشروعات الإسكان الفاخر والمستثمر الصغير والإسكان الاقتصادى ودار مصر طبقًا للجدول الدورى لمرور لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة متفقدًا المحاور والطرق وكذا الحدائق.



وتابع رئيس الجهاز بالجولة الأعمال الجارية لرعاية الزراعة والنظافة وكذا المراجعة العامة لتأمين أبواب أعمدة الإنارة وأغطية الصرف الصحى وبلاعات الأمطار موجهًا بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها.



كما جاء على هامش الجولة لقاؤه بمجموعة من سكان منطقة المستثمر مستمعًا لشكواهم فيما يخص أعمال إعادة الشيء لأصله بالطريق الرئيسى للمنطقة ومجموعة أُخرى من دار مصر طالبوا بتكثيف حملات النظافة والصيانة واعدًا رئيس الجهاز بأخذ جميع المطالب على محمل الجد وتنفيذها على الوجه الأمثل المطلوب.



وأكد على الاستمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينه والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، وذلك بحضور المحاسب / وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومعاونى المشرف على مكتب الوزير، ومسئولى قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، ومسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة.

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وفى بداية اجتماع الوحدة، أكد الدكتور وليد عباس، أهمية مواصلة النجاح الذى تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، فى توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقًا لآلية السداد بالدولار تحويلًا من الخارج، والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين، مقدمًا شرحًا وافيًا لمسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، حول مراحل وخطوات تخصيص الفرص الاستثمارية طبقًا لتلك الآلية.

وأصدر نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، حزمة من التكليفات لمسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط استثمارية لكل مدينة، تعمل على توفير مصادر تمويل للإنفاق منها على الخطة التنموية للمدينة، وبخاصة توفير مصادر التمويل الدائمة، بما يضمن استدامة تحقيق الخطة التنموية للمدينة.

كما وجه المشرف على مكتب الوزير، مسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، بإعداد كُتيب عن الفرص الاستثمارية المتاحة بكل مدينة، وخاصة الفرص الاستثمارية المميزة، والتى تتكامل مع الخطة التنموية للمدينة، وتوفر احتياجات سكانها، وتصدير الكُتيب بغلاف يحتوى على أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة، مما يجذب المزيد من المستثمرين، ويساهم بدفع عجلة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من عوامل جذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.

وشدد الدكتور وليد عباس، على أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات فى الأراضى التى يتم تخصيصها للمستثمرين، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضى، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة، كما وجه جميع أجهزة المدن بإعداد حصر شامل ودقيق بكل الوحدات السكنية الشاغرة المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى ختام اللقاء، استمع الدكتور وليد عباس، لمداخلات مسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، وأجاب عن استفساراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى جذب الاستثمارات فى مدنهم، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدى على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.