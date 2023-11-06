الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس جهاز الشروق يتفقد مشروعات الإسكان الفاخر والمستثمر الصغير

جهاز الشروق،فيتو
جهاز الشروق،فيتو

تفقد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسؤولى الجهاز مناطق ومشروعات الإسكان الفاخر والمستثمر الصغير والإسكان الاقتصادى ودار مصر طبقًا للجدول الدورى لمرور لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة متفقدًا المحاور والطرق وكذا الحدائق.


وتابع رئيس الجهاز بالجولة الأعمال الجارية لرعاية الزراعة والنظافة وكذا المراجعة العامة لتأمين أبواب أعمدة الإنارة وأغطية الصرف الصحى وبلاعات الأمطار موجهًا بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها.

  
كما جاء على هامش الجولة لقاؤه بمجموعة من سكان منطقة المستثمر مستمعًا لشكواهم فيما يخص أعمال إعادة الشيء لأصله بالطريق الرئيسى للمنطقة ومجموعة أُخرى من دار مصر طالبوا بتكثيف حملات النظافة والصيانة واعدًا رئيس الجهاز بأخذ جميع المطالب على محمل الجد وتنفيذها على الوجه الأمثل المطلوب.


وأكد على الاستمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينه والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.
 ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، وذلك بحضور المحاسب / وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومعاونى المشرف على مكتب الوزير، ومسئولى قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، ومسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة.

Advertisements

 

وفى بداية اجتماع الوحدة، أكد الدكتور وليد عباس، أهمية مواصلة النجاح الذى تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، فى توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقًا لآلية السداد بالدولار تحويلًا من الخارج، والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين، مقدمًا شرحًا وافيًا لمسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، حول مراحل وخطوات تخصيص الفرص الاستثمارية طبقًا لتلك الآلية.

وأصدر نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، حزمة من التكليفات لمسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط استثمارية لكل مدينة، تعمل على توفير مصادر تمويل للإنفاق منها على الخطة التنموية للمدينة، وبخاصة توفير مصادر التمويل الدائمة، بما يضمن استدامة تحقيق الخطة التنموية للمدينة.

كما وجه المشرف على مكتب الوزير، مسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، بإعداد كُتيب عن الفرص الاستثمارية المتاحة بكل مدينة، وخاصة الفرص الاستثمارية المميزة، والتى تتكامل مع الخطة التنموية للمدينة، وتوفر احتياجات سكانها، وتصدير الكُتيب بغلاف يحتوى على أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة، مما يجذب المزيد من المستثمرين، ويساهم بدفع عجلة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من عوامل جذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.

وشدد الدكتور وليد عباس، على أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات فى الأراضى التى يتم تخصيصها للمستثمرين، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضى، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة، كما وجه جميع أجهزة المدن بإعداد حصر شامل ودقيق بكل الوحدات السكنية الشاغرة المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى ختام اللقاء، استمع الدكتور وليد عباس، لمداخلات مسئولى وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، وأجاب عن استفساراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى جذب الاستثمارات فى مدنهم، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدى على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي

بحوث الإسكان والبناء يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسكان الاقتصادى المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

مواد متعلقة

"فيتو" تحقق فى روسيا على هامش القمة الأفريقية.. كواليس الحياة اليومية للروس على مدار الـ24 ساعة.. وموقف الشعب من المقاطعة الغربية وأسرار علاقته بالرئيس بوتين

أسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية المعينين والمنتخبين بالدورة الجديدة 2023 - 2027

البورصة المصرية أثناء آخر أسبوع في يوليو.. 8.6 مليار جنيه قيمة التداول على 2,886 مليون ورقة.. وتوقعات الخبراء في أغسطس

حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلا من العلف الحيواني

السيسي يشارك فى القمة الأفريقية الروسية الثانية.. قمة مصرية روسية وجلستان عامتان وإعلان ختامي وفعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية الأبرز

مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

محافظ الإسكندرية يشدد على التصدي لكافة صور التعديات على أملاك الدولة

رد مفحم من أمين الفتوى على المشككين في موعد أذان الفجر في مصر

الأكثر قراءة

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد فتوح ومحمد صبحي من المنتخب

باسم سمرة يتبرع بألف جنيه للشعب الفلسطيني، وسخرية واسعة بين الجماهير (فيديو)

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

الهجوم الأقوى منذ طوفان الأقصى، بيان عاجل من حزب الله بشأن قصف مواقع الاحتلال اليوم

شعبة الثروة الداجنة: ارتفاع سعر الكتكوت لـ37 جنيهًا غير مبرر ونطالب بتدخل الدولة

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

Advertisements

منوعات

المزيد

فصل النفايات وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، سياسات بيئية يتم تطبيقها في COP28

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

عرض 14 فيلما مجانا لرواد قصر السينما في نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 06-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

ما حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية