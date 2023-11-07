بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضى بالصعيد

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة ارض تجاري بمساحة 20160 متر بسعر 3.7 الف جنيه، وارض تجاري اداري سكني بمساحة 958 متر بسعر 3 الاف جنيه.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 2320 مترا بسعر 2.6 ألف جنيه، وأرض تجاري إداري بمساحة 1600 متر بسعر 3.7 ألف جنيه وأرض تجاري سكني بمساحة 1300 متر بسعر 3.7 ألف جنيه.

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كما تطرح بسوهاج الجديدة أرضًا تعليمية بمساحة 9534 مترا بسعر 13 ألف جنيه، وأرضا عمرانية بمساحة 25667 مترا بسعر ألفي جنيه للمتر، وأرضا ورش حرفية بمساحة 1008 أمتار بسعر ألف جنيه للمتر، وأرض حق انتفاع بمساحة 28476 مترا.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

وحددت الاشتراطات البنائية للاراضى كالتالي:

النسبة البنائية: لا تزيد عن 40% من اجمالي مساحة قطعه الأرض

الردود: 5متر امامى – 4متر خلفي – 4م جانبي.

الارتفاع: بدروم + أرضي + دورين متكررين.

ومدة التنفيذ 3سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – حضانات – مخبز – كنيسة، وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).



وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 27 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – ترفيهى وحدائق – صناعى – تجارى إدارى – تجارى سكنى – مدرسة – محطة خدمة وتموين سيارات – طبي – مخزن)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 12 قطعة أرض، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – تعليمي – صناعى – تجارى إدارى – حوشة زراعية – محطة خدمة وتموين سيارات – مجمع ورش)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – تجارى – سكنى مختلط).

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (إدارى تجارى سكنى – صناعي)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (ورشة)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – تجاري إداري سكني)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجاري)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة).



وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة – مجمع خدمات للأقمار الصناعية)، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (سكني تجاري – إداري)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (إداري)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – مخبز)، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكنى تجارى إدارى)، وفى مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).