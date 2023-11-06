وصول التجهيزات الطبية لوحدتي طب الأسرة بميت فارس وقرية ناصر في الدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية عن وصول التجهيزات الطبية لوحدتي طب الاسرة بميت فارس وقرية ناصر.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع كفاءة المنشآت الطبية.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن استلام وصول التجهيزات الطبية لوحدتي طب الأسرة بميت فارس التابعة لإدارة بني عبيد الصحية ووحدة طب الأسرة بقرية ناصر بإدارة دكرنس.

وصرح الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الأساسية أن التجهيزات تضمنت جهاز أشعة وأجهزة سونار ووحدات أسنان وأشعة أسنان.

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وأعرب مكين عن عمق تقديره وشكره لوزارة الصحة لحرصها الدائم على دعم صحة الدقهلية بأحدث التجهيزات مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلي صعيد آخر، كانت شهدت مديرية الصحة بالدقهلية جلسة مشتركة بين صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطري لبحث المستجدات في مجال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو



ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة بوزارة الصحة، وتحت إشراف وكيل الوزارة الدكتور شريف مكين ووكيل المديرية للطب الوقائي الدكتورة عبير عبد الغنى ومدير عام الطب الوقائي الدكتورة لمياء سلامة.

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

وتم عقد جلسة مشتركة بين صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطري بحضور الدكتور السيد الحسنين المتولي وكيل وزارة الطب البيطري ولفيف من أطباء مديرية الطب البيطري وفريق إشراف الوزارة وإدارة المتوطنة والمعامل والجهات المعنية بمكافحة الأمراض المشتركة بوزارة الصحة الدكتورة سارة فؤاد وحسن حمدي مسئول الأمراض المشتركة بوزارة الصحة وممثلي مديرية الصحة بالدقهلية الدكتورة نجلاء القطب مديرة إدارة الأمراض المعدية ومحمود شكري مسئول الأمراض المشتركة.

جانب من اللقاء لصحة الدقهلية والطب البيطري، فيتو

وقامت اللجنة بزيارة إلى مستشفى الرمد وذلك لبحث المستجدات في مجال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومناقشة آليات التعاون بين مديرية الصحة والطب البيطري لمواجهة التحديات والوصول إلى أمثل الحلول للحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء لرؤية مصر بمجال الصحة الواحدة الإنسان والحيوان والبيئة.