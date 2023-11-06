الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد أماكن إقامة العالقين الفلسطينيين بالعريش

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية وأنها البلد الثاني للأشقاء الفلسطينيين.

 

شوشة: مصر هي البلد الثاني للأشقاء الفلسطينيين
 


وقال المحافظ للفلسطينيين العالقين في شمال سيناء خلال زيارة للوحدات السكنية التي وفرتها المحافظة لهم في حي السبيل بالعريش: "أنتم في بلدكم الثاني مصر وكل طلباتكم مجابة وأن توجيهات فخامة السيد الرئيس بتقديم كافة الخدمات لكم مهما كانت التكاليف".


وأشار المحافظ إلى إنشاء قاعة خدمات وتزويدها بشاشات عرض لمتابعه الاحداث الجارية، بجانب إدخال خدمات الانترنت إلى الوحدات السكنية واستكمال باقي التجهيزات الضرورية.

Advertisements


ووجه المحافظ الشكر للشعب المصري عامة وأهالي شمال سيناء خاصة على الاستنفار والعطاء في هذه الأزمة، بجانب الشكر للجمعيات الأهلية على الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.


بدورهم وجهه الفلسطينيون بمدينة العريش الشكر للقياده المصريه وفخامة السيد الرئيس وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كافة الخدمات لهم.


وكان المحافظ قد زار نادي اتحاد سيناء والذي تم تزويده بـ 50 سريرا بمشتملاتهم لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد تمام الشفاء وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم إذا استلزم الأمر في وجود طاقم تمريض على أعلى مستوى.

 


وخلال زيارته إلى الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للأشقاء الفلسطينيين بالعريش قام المحافظ بتفقد الوحدات السكنية  ولقاء الأشقاء الفلسطينيين للتعرف على الاحتياجات والمطالب بجانب تفقد المطبخ الذي يتم فيه اعداد الوجبات الغذائية لهم.

 

موعد إجراء قرعة الحج في سوهاج وقنا وشمال سيناء

شمال سيناء: 75 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أهالى شمال سيناء الأشقاء الفلسطينيين الفلسطينيين الوحدات السكنية سيناء شمال سيناء لقضية الفلسطينية محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا من الهلال المصري أمس 25 شاحنة مساعدات

وصول 12 مصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية

مطار العريش يستقبل طائرتين من الكويت واليونان تحملان مساعدات إغاثية لغزة

شمال سيناء: 75 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مصرية

العثور على جثة شخص أسفل أحد الكباري بالعريش

ندوة بمدينة الشيخ زويد بعنوان أسس التربية السليمة وأهمية دور المرأة

مصرع سائق في انقلاب ميكروباص على طريق العريش - القنطرة

وزير الصحة من مستشفى العريش: نحن غير مقيدين باستقبال أعداد من مصابي غزة

الأكثر قراءة

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد فتوح ومحمد صبحي من المنتخب

باسم سمرة يتبرع بألف جنيه للشعب الفلسطيني، وسخرية واسعة بين الجماهير (فيديو)

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

الهجوم الأقوى منذ طوفان الأقصى، بيان عاجل من حزب الله بشأن قصف مواقع الاحتلال اليوم

شعبة الثروة الداجنة: ارتفاع سعر الكتكوت لـ37 جنيهًا غير مبرر ونطالب بتدخل الدولة

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

Advertisements

منوعات

المزيد

فصل النفايات وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، سياسات بيئية يتم تطبيقها في COP28

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

عرض 14 فيلما مجانا لرواد قصر السينما في نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 06-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

ما حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية