محافظ شمال سيناء يتفقد أماكن إقامة العالقين الفلسطينيين بالعريش

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية وأنها البلد الثاني للأشقاء الفلسطينيين.

شوشة: مصر هي البلد الثاني للأشقاء الفلسطينيين





وقال المحافظ للفلسطينيين العالقين في شمال سيناء خلال زيارة للوحدات السكنية التي وفرتها المحافظة لهم في حي السبيل بالعريش: "أنتم في بلدكم الثاني مصر وكل طلباتكم مجابة وأن توجيهات فخامة السيد الرئيس بتقديم كافة الخدمات لكم مهما كانت التكاليف".



وأشار المحافظ إلى إنشاء قاعة خدمات وتزويدها بشاشات عرض لمتابعه الاحداث الجارية، بجانب إدخال خدمات الانترنت إلى الوحدات السكنية واستكمال باقي التجهيزات الضرورية.

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ووجه المحافظ الشكر للشعب المصري عامة وأهالي شمال سيناء خاصة على الاستنفار والعطاء في هذه الأزمة، بجانب الشكر للجمعيات الأهلية على الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.



بدورهم وجهه الفلسطينيون بمدينة العريش الشكر للقياده المصريه وفخامة السيد الرئيس وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كافة الخدمات لهم.



وكان المحافظ قد زار نادي اتحاد سيناء والذي تم تزويده بـ 50 سريرا بمشتملاتهم لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد تمام الشفاء وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم إذا استلزم الأمر في وجود طاقم تمريض على أعلى مستوى.



وخلال زيارته إلى الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للأشقاء الفلسطينيين بالعريش قام المحافظ بتفقد الوحدات السكنية ولقاء الأشقاء الفلسطينيين للتعرف على الاحتياجات والمطالب بجانب تفقد المطبخ الذي يتم فيه اعداد الوجبات الغذائية لهم.