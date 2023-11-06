تخلصي من الهالات السوداء بالبطاطس وماء الورد

الهالات السوداء من المشكلات التي تعاني منها الفتيات لأسباب عديدة أبرزها كثرة تناول المنبهات والسهر والضغط العصبي.

والهالات السوداء تؤثر بشكل سلبي على مظهر الوجه ونضارته، وتحرص الفتيات على علاج الهالات السوداء من خلال تجنب أسبابها والوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الهالات السوداء.

المكونات:-

شرائح بطاطس

ماء ورد

الطريقة:-

ننقع شرائح البطاطس في ماء الورد لمدة نصف ساعة.

ثم نأخذ شرائح البطاطس ونضعها على منطقة العينين.

ثم نستبدل شرائح البطاطس كل 10 دقائق، ونستمر هكذا لمدة ساعة.

ثم نغسل الوجه بعدها.

نكرر الوصفة مرة واحدة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

ويجب على الفتيات النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا لأن السهر يسبب ظهور الهالات السوداء.

كما يجب تجنب الضغوط العصبية والنفسية والابتعاد عنها لأن التوتر أيضا يسبب شحوب الوجه والهالات السوداء.

وأخيرا يجب الإقلال من تناول المنبهات خاصة الشاي والقهوة والنسكافية لأنها مشروبات تسبب الهالات السوداء بشكل سريع.

وصفة طبيعية لعلاج الهالات السوداء، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.