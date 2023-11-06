صحة القليوبية تفتتح اليوم العلمي للإدارة العامة لطب الأسنان

افتتح الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان بالقليوبية اليوم، حيث ألقي كلمة افتتاحية أوضح فيها مدى أهمية اليوم العلمي في رفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة التطور السريع.

أعرب الجزار عن خالص شكره وتقديره للمجهود المبذول من قبل الإدارة العامة للأسنان بالقليوبية في قدراتها على المتابعة الدورية لمؤشرات أداء الوحدات ومحاولة الاستغلال الأمثل للموارد، مشيدًا سيادته بالدور الفعال الذي تبذله الإدارة العامة لطب الأسنان في القليوبية.

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أكد الجزار ضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة لتوفير مراكز متخصصة وعيادات تخصصية في كافة أنحاء المحافظة، للتعامل مع حالات الأسنان للأطفال، وحالات زراعة وتقويم الأسنان، وذلك بهدف الحصول على مستوي متميز بين المحافظات في مجال طب الأسنان.

جاء ذلك برعاية الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، وتحت إشراف أحمد شعراوي مدير عام طب الأسنان بالقليوبية وقد تناول اليوم العلمي موضوع الاكتشاف المبكر لحالات اعوجاج الفكين والأسنان والتدخلات العلاجية لطب أسنان الأطفال، بحضور ٧٠ طبيب أسنان من مختلف الإدارات الصحية.

ألقى المحاضرات خلال اليوم نخبة من أساتذة طب الأسنان وهم الدكتور محمود صلاح مدرس تقويم الأسنان بجامعة الأزهر شيماء مصطفي أخصائي طب أسنان الأطفال بمستشفى بنها التعليمي.

كرم وكيل الوزارة المحاضرين نظرًا لجهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات هذا اليوم العلمي المميز.

وحث الدكتور حمودة الجزار علي ضرورة تنظيم اليوم العلمي بشكل شهري لتحضير مؤتمر علمي قوي بحلول عام ٢٠٢٤، بهدف الإلمام بكل ما هو جديد في طب الأسنان.