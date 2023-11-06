الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادي: حملات المقاطعة فرصة لعودة الثقة في منتجاتنا ويجب تشجيع المستثمر المحلي

الدكتور علي الإدريسي،
الدكتور علي الإدريسي، فيتو

يسعى العديد من المستثمرين بالسوق المصري إلى استغلال  حملات المقاطعة التي نادت بها العديد من الدول العربية بالمنطقة وعلى رأسها مصر، لمقاطعة المنتجات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإحلال منتجات محلية بديلة لها والعمل على تطويرها، مما يساهم في انتعاش اقتصاديات هذه الشركات المحلية، ومنافسة المنتج الأجنبي وظهور السلع والمنتجات المحلية على الساحة.

 

مقاطعة السلع ذات البديل المحلي تفيد الاقتصاد المصري 

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن مقاطعة كافة المنتجات والسلع الأجنبية التي لها بديل محلي، يعود بالإيجاب على المنتج المحلي من هذه السلع والصناعات، من خلال الاعتماد عليها وطرحها للمستهلك المصري بنفس جودة المنتج الأجنبي، والعمل على تطويرها وتحسينها.

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حملات المقاطعة، فيتو

 

الوقت الحالي أفضل فرصة لعودة الثقة في قدراتنا 

وأضاف في تصريح لـ فيتو، إن هذه المقاطاعات خلقت الفرصة لتشجيع هذه  المنتجات المحلية، وتراجع فاتورة الاستيراد، لافتا إلى أن الاقتصادات الكبرى تعتمد في بناء قوتها الاقتصادية على حساب الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، التي تصدر لها معظم السلع والمنتجات التي تعتمد عليها هذه الدول، فهذا هو الوقت المناسب لعودة الثقة مرة أخرى في صناعتنا المحلية بمختلف السلع والمنتجات، والاعتماد عليها بدلا من الأجنبية.

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ضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلي

وأشار الإدريسي إلى أنه يجب تقديم كافة الحوافز والضمانات والإعفاءات من جانب الدولة للمستثمر المحلي، لزيادة مستويات التصنيع والانتاج والوصول إلى أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والمنتجات.

 

خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل 

وأكد  أنه في هذه الحالة، سنشهد انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم والبطالة وخلق فرص عمل جديدة من خلال استخدام الطاقة البشرية، وتجنب عجز الموازنة، والوصول إلى معدلات النمو المستهدفة.   

 

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حملات المقاطعة جيش الإحتلال الإسرائيلي السلع الأجنبية الاكتفاء الذاتي معدلات التضخم معدلات النمو

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