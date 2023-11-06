المحافظ يتفقد محطة صرف التلين بتكلفة 200 مليون جنيه بالشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي القبة - التلين بمنيا القمح والمُقامة على مساحة 8 أفدنة بطاقة استيعابية 15 ألف م3 / يوم (مرحلة أولى)، وبتكلفة مبدئية 200 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القريتين والقرى المجاورة.

رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه بالشرقية

قدمت المهندسة إيمان رفعت، رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحًا تفصيليًا عن مكونات المشروع والذي يضم 20 وحدة ما بين أحواض تهوية وترسيب مرحلية ومزج بالكلور وطلمبات رفع الحمأة الزائدة وأحواض تجفيف الحمأة وغرف للجهد المنخفض والمتوسط والمحولات والتحكم، بالإضافة إلى محطة رفع القبة بنسبة تنفيذ 70 % وشبكات انحدار بطول 6 كم، بنسبة تنفيذ 95 %، ومحطة رفع التلين بنسبة تنفيذ 60 % وشبكات انحدار بطول 13 كم بنسبة تنفيذ 75 %.وشدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمشروع بمضاعفة العمل والجهد لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة.

Advertisements

أعمال إحلال وتجديد كوبري مشاة عزبة عاصم

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح تفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري مشاة عزبة عاصم الرابط بين الوحدتين المحليتين الجُديدة والتلين على بحر مويس والمُقام بتكلفة 2 مليون و700 جنيه، وذلك لخدمة الأهالي وتحقيق عبور آمن لهم.

رافق المحافظ في الجولة أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والمهندس محمد نبيه المشرف على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالشركة المنفذة والمهندس ميلاد عطية مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال المشروع

المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة الشركة

ومن جانبه، كان قد أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في وقت سابق أنه تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الشركة وجمعية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 1000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة أبو كبير وفقًا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل عدد 200 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بقرى ( الحكماء - البربري - كفر نمر - العزازية) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية. وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ندوة توعوية بالزوامل وطالبات مدرسة الزوامل الثانوية

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية في وقت سابق إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع وحده السكان بمركز بلبيس بتنظيم ندوة توعوية للعاملين بالوحدة المحلية بقرية الزوامل وكذلك طالبات مدرسة الزوامل الثانوية بنات بمركز بلبيس وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتًا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.