الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، غزة مهددة بـ«هولوكوست نووى»

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن تعرض قطاع غزة للتهديد بهولوكوست نووي، حيث أوضح خبراء استراتيجيون أن إسرائيل لا تستطيع ضرب القطاع بالقنبلة النووية، ودبلوماسيون يطالبون الدول العربية بملاحقة تل أبيب دوليًا ونزع أسلحتها للدمار الشامل.

 

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