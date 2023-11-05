التنسيقية العليا لشركات المياه تكشف معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، معدلات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة نهو كافة الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد، والتأكد من اتباع إجراءات التشغيل القياسية، وضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى المحطات ومواقع العمل، وتوفير مهمات الحماية المدنية، ضمن خطة الشركة فى الحفاظ على الأصول وإطالة العمر الافتراضي لها.

وناقش معدلات تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم، ومناقشة موضوعات الخطة الاستثمارية وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – حضانات – مخبز – كنيسة، وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).



وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 27 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – ترفيهى وحدائق – صناعى – تجارى إدارى – تجارى سكنى – مدرسة – محطة خدمة وتموين سيارات – طبي – مخزن)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 12 قطعة أرض، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – تعليمي – صناعى – تجارى إدارى – حوشة زراعية – محطة خدمة وتموين سيارات – مجمع ورش)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – تجارى – سكنى مختلط).





وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (إدارى تجارى سكنى – صناعي)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (ورشة)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – تجاري إداري سكني)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجاري)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة).



وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة – مجمع خدمات للأقمار الصناعية)، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (سكني تجاري – إداري)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (إداري)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – مخبز)، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكنى تجارى إدارى)، وفى مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).

