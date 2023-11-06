مواصفات وتفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

تشارك مصر سنويًا ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM) والتي انطلقت فعاليات دورتها 44 اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، وافتتحه اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض.

الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة

وتبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك ٦٥٠ مترا مربعا، بالإضافة الى دور علوي ١٤٠ مترا مربعا، ويشارك فيه ٦٢ جناحا تضم ٢٧ شركة سياحية و٣٢ فندقا وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

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وجاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني حديث الشكل به بعض اللمسات من المتحف المصري الكبير، ويوجد به شاشات كبيرة لعرض الأفلام الترويجية الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الخاصة بالجمهور، وغرفتين لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار.

الترويج السياحي للمنتجات التراثية

كما خُصص مكان بالجناح للترويج لبعض المنتجات التراثية المصرية المختلفة كالمشروبات والتمور المصرية، كما تم تخصيص مكان بالجناح مصنوع على الطراز الأسواني النوبي لعرض منتجات التراث النوبي بأسوان منها منتجات الحرف اليدوية والتوابل المختلفة، كما يتم توزيع على الجمهور من زائري الجناح المصري، هدايا تذكارية مصممة على الطراز الأسواني.

كتابة أسماء الزائرين باللغة الهيروغليفية

وتم تنفيذ بالجناح العديد من الأنشطة المصاحبة والتفاعلية حيث تم الاستعانة بمتخصصين داخل الجناح المصري لكتابة أسماء زائري الجناح المصري باللغة الهيروغليفية علي ورق البردي وبشكل مجاني خلال أيام المعرض، كما توجد فرقة موسيقية وعازفة للهارب.

كما قامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ أنشطة دعائية بالعاصمة لندن للترويج للمقاصد السياحية المصرية على هامش هذا المعرض.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يُشارك به هذا العام أكثر من 3500 عارض بأجنحة داخل صالات العرض من نحو 184 دولة.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، افتتح الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44، والتي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وشارك في الافتتاح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

افتتاح الجناح المصري المشارك ببورصة لندن الدولية للسياحة

وأكد أحمد عيسى على أهمية مشاركة الوزارة في هذا المعرض السياحي الهام الذي يعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية بعد معرض ITB بألمانيا، وتعد فرصة جيدة للقاء شركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي وكبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

كما أشار إلى أهمية السوق السياحي البريطاني الذي يعتبر من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتًا إلى أن هذا السوق يعد أيضًا ضمن أهم الأسواق التي تستهدفها مصر ولا سيما في ظل شغف واهتمام السائحين البريطانيين بالمقاصد السياحية المصرية نظرًا لتعدد الأنماط السياحية التي تجذبه كالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية وسياحة الغوص والجولف وغيرهم.

وعقب الافتتاح، حرص أحمد عيسى على القيام بجولة داخل الجناح المصري المشارك بالمعرض، ولقاء العارضين المصريين، حيث حرص على الوقوف على الموقف الراهن للطلب في السوق البريطاني على مصر، ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة.

كما استمتع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، متمنيًا لهم النجاح خلال أيام المعرض.

وشهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالًا من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.