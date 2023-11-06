الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

الجناح المصري ببورصة
الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة،فيتو

 افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44، والتي انطلقت فعالياتها اليوم، وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن. 

وشارك في الافتتاح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها. 

Advertisements

بورصة لندن الدولية للسياحة

وأكد أحمد عيسى على أهمية مشاركة الوزارة في هذا المعرض السياحي الهام الذي يعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية بعد معرض ITB بألمانيا، وتعد فرصة جيدة للقاء شركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي وكبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض. 

 كما أشار إلى أهمية السوق السياحي البريطاني الذي يعتبر من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتًا إلى أن هذا السوق يعد أيضًا ضمن أهم الأسواق التي تستهدفها مصر، ولا سيما في ظل شغف واهتمام السائحين البريطانيين بالمقاصد السياحية المصرية نظرًا لتعدد الأنماط السياحية التي تجذبه كالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية وسياحة الغوص والجولف وغيرهم. 

 

الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة

 وعقب الافتتاح، حرص أحمد عيسى على القيام بجولة داخل الجناح المصري المشارك بالمعرض، ولقاء العارضين المصريين، حيث حرص على الوقوف على الموقف الراهن للطلب في السوق البريطاني على مصر، ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة. 

كما استمتع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، متمنيًا لهم النجاح خلال أيام المعرض. 

وشهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالًا من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به. 

ويُشارك هذا العام في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2023 أكثر من 3500 عارض بأجنحة داخل صالات العرض، ويشارك به نحو 184 دولة. 

وتشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار  بها، حيث تبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك في المعرض هذا العام ٦٥٠ مترا مربعا، بالإضافة الى دور علوى ١٤٠ مترا مربعا، ويشارك فيه ٦٢ جناحا تضم ٢٧ شركة و٣٢ فندقا وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء. 

 ومن المقرر أن يعقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مجموعة من اللقاءات الرسمية مع بعض مسؤولي السياحة الحكوميين، ولقاءات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات ومسئولي شركات الطيران البريطانية والعالمية، بجانب عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة على هامش هذا المعرض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار العاصمة البريطانية لندن بورصة لندن الدولية بورصة لندن الدولية للسياحة بورصة لندن وزير السياحة والآثار

مواد متعلقة

تعرف على آثار الملك توت عنخ آمون المعروضة بمتحف شرم الشيخ (صور)

السياحة تعلن بنود زيادة ومد برنامج تحفيز الطيران العارض

المتحف المصري بالتحرير يعرض قطع أثرية للملك توت عنخ آمون

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

السياحة تعلن البدء في إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار

وزير خارجية فنزويلا يصل القاهرة للقاء سامح شكري

متحف كوم أوشيم يحتفل بذكرى مرور 7 سنوات على إعادة افتتاحه

نائب وزير السياحة والآثار تبحث زيادة الأفواج القادمة من الصين

الأكثر قراءة

أحمد فتوح يلغي متابعة الزمالك وشيكابالا على انستجرام، وهذا رد فعل الأباتشي

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

اجتماع عاجل بين حسين لبيب وفريق الزمالك بعد عرض ثلاثي الأبيض للبيع

حماس تكشف حقيقة وجود أنفاق تحت أحد المستشفيات في قطاع غزة

الأرصاد تحذر: رعد وبرق في هذه المناطق

حقيقة استبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي 8

دولة عربية ثانية تدعو لمحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية

10 صور ترصد تفاصيل المباحثات المصرية الجنوب سودانية بقصر الاتحادية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صفعت ولكمت وعضت جنود الاحتلال وهي طفلة.. عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

المزيد
الجريدة الرسمية