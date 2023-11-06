الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة أسيوط تطلق مؤتمر نموذج المحاكاة السابع لمنظمة التعاون الإسلامي

مؤتمر نموذج محاكاة
مؤتمر نموذج محاكاة منظمة العالم الإسلامي، فيتو

شهدت جامعة أسيوط، انطلاق فاعليات المؤتمر الافتتاحي؛ لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC)، فى نسخته السابعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والمشرف العام على النشاط، والدكتور محمد العدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور الحسن خيرى المشرف الأكاديمي على النموذج.

Advertisements

منظمة التعاون الإسلامي 

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى، إلى أهمية نماذج المحاكاة باعتبارها فرصة لتنمية مهارات العرض والنقاش والبحث لدى الطلاب، مشيرًا إلى أهمية نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، بوصفه نشاطًا توعويًا لطلاب الجامعة، والذي يسهم في توعية الطلاب بأهم القضايا التي تمس الدول أعضاء المنظمة، بل وجميع دول العالم.

وأكد حرص الجامعة على تشجيع أبنائها؛ على ممارسة الأنشطة الطلابية التي تأتي على قمة الأولويات الاستراتيجية للجامعة، خاصةً الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية واعية، ومنفتحة فكريًا، وإعدادهم؛ ليكونوا قادة المستقبل، متمنيًا للقائمين على النشاط، التوفيق في جميع أنشطتهم؛ وصولًا إلى المؤتمر الختامي للنموذج، والمقرر انعقاده خلال شهر مايو القادم.

IMG-20231106-WA0062
IMG-20231106-WA0062
IMG-20231106-WA0061
IMG-20231106-WA0061
IMG-20231106-WA0059
IMG-20231106-WA0059
IMG-20231106-WA0060
IMG-20231106-WA0060
IMG-20231106-WA0058
IMG-20231106-WA0058

وحضر الافتتاح، الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة نسمة حشمت وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل الدالى وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والعاملين، والطلاب.

مشاركة 300 طالب 

 وشهد نموذج المحاكاة، مشاركة نحو (300) طالب من طلاب كلية التجارة، وباقى كليات الجامعة، وتضمنت فعالياته؛ استعراض أنشطة، ومسؤوليات مجالس النموذج الأربعة، وهي: المجالس الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والناطقة باللغة الإنجليزية، والتاريخية، والتي يتعلم فيها الطلاب الأساسيات النظرية لكل مجال، والأنشطة والمهام العديدة للجان النموذج المختلفة، مثل حملات التعريف بالنموذج، وورش عمل للطلاب في مختلف المجالات، كما تم استعراض آراء الطلاب في نموذج "مويك"، وتأثيره الإيجابي على شخصياتهم وحياتهم.

مشكلات العالم الإسلامي 

وأشاد الحضور؛ بالجهد المبذول من طلاب نموذج المحاكاة، والأداء المتميز، والوعي العميق، بمشكلات العالم الإسلامي، والأحداث الجارية من حولهم، وكيفية التعامل معها، بما يحافظ على أمن، وسلامة، واستقرار الوطن، كما أثنوا على؛ قدرة الشباب على تكرار النموذج الناجح لأعوام متعددة، وهو ما يعكس المجهود الكبير المبذول، والتوافق بين جميع أعضاء النموذج وحبهم للعمل.

طلاب جامعة أسيوط يحصدون مراكز متقدمة فى منافسات "كلايمثون" العالمي

جامعة أسيوط تختتم فعاليات المهرجان الرياضي الأول

نماذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي 

وتمت الإشارة، خلال فعاليات الافتتاح، إلى أن نموذج المحاكاة من الأنشطة الطلابية المميزة لجامعة أسيوط، وإلى النجاح الذى حققته نماذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي على مدار الأعوام السابقة، وتميزها فى إكساب الطلاب؛ مهارات القيادة، والعمل الجماعي، والمشاركة الفعالة، والتعرف على الثقافات الأخرى، وقبول الرأي، والرأي الآخر، بالإضافة إلى تنمية قدرات الحوار، والتفاوض، وتعميق ثقافة الديمقراطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط التعاون الإسلامي الدراسات العليا جامعة أسيوط منظمة التعاون الإسلامي كلية التجارة محاكاة منظمة التعاون الإسلامي

مواد متعلقة

اصطفاف معدات الإنقاذ السريع بأسيوط لمواجهة السيول

انطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي "المرأة تقود" بأسيوط

الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء حرب أكتوبر في احتفالية بأسيوط

طلاب جامعة أسيوط يحصدون مراكز متقدمة فى منافسات "كلايمثون" العالمي

جامعة أسيوط توقع برتوكول تعاون مع جامعتين صينيتين في الزراعة والطاقة

إعدام زيت طعام مستعمل وتحرير 25 مخالفة تموينية بالغنايم والبداري بأسيوط

بتخفيضات 25% فتح 3 منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة في أسيوط

فريق جامعة أسيوط يحصد المركز الأول في أسبوع القاهرة السادس للمياه

الأكثر قراءة

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

تدمير 5 دبابات وقصف تل أبيب، القسام توجه ضربة موجعة للاحتلال خلال الساعات الماضية

تاسع دولة تعلن استدعاء جميع دبلوماسييها لدى الاحتلال

جماهير الزمالك تقتحم المران وترفع لافتة ضد فتوح، وشيكابالا يتدخل لحل الأزمة

تعليق عاجل من حماس على التهديد بقصف قطاع غزة بالنووي

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

رعب يشيب منه الولدان، أقسى مشهد لطفل يرتعد بعد إصابته فى غزة (فيديو)

أحمد فتوح يلغي متابعة الزمالك وشيكابالا على انستجرام، وهذا رد فعل الأباتشي

Advertisements

منوعات

المزيد

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

عرض 14 فيلما مجانا لرواد قصر السينما في نوفمبر

ديزني تطرح بوستر فردي لشخصية King Magnifico من فيلم WISH

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 06-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

المزيد

انفوجراف

من الاختفاء حتى الإعدام.. 10 محطات ترصد القصة كاملة في قضية طبيب الساحل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

المزيد
الجريدة الرسمية