الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا من الهلال المصري أمس 25 شاحنة مساعدات

مساعدات إغاثية،فيتو
مساعدات إغاثية،فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استلام 25 شاحنة أمس من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح ضمن المساعدات المقدمة من الدول المختلفة من بينهم مصر.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وادوية ومستلزمات طبية حيث وصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 476 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 30 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة.

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وكانت كشفت محافظة شمال سيناء قالت إن 75 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مصرية.

وفي هذا السياق أكد محمد سليم المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، دعم الدولة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريح له، أنه وصل الي قطاع غزة أكثر من 400 شاحنة تحمل علي متنها نحو 6800 طن من المساعدات المتنوعة والأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمياه والأغطية والملابس وغيرها، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

شمال سيناء: 75 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مصرية

بث مباشر للمؤتمر الصحفي لوزير الصحة في شمال سيناء

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