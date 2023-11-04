السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بث مباشر للمؤتمر الصحفي لوزير الصحة في شمال سيناء

وزير الصحة د.خالد
وزير الصحة د.خالد عبد الغفار،فيتو

 يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء مؤتمرا صحفيا في مدينة بئر العبد بشمال سيناء، لاستعراض الاستعدادات التي توفرها الدولة لمصابي غزة.

 

 وأكد المحافظ أن زيارة وزير الصحة بدأت بتفقد مختلف أقسام مستشفى بئر العبد وزيارة الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، لافتا إلى أن الوزير سيقوم بزيارة مستشفى العريش العام وتفقد وحدات الإسعاف، ومعبر رفح البري، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة إلى الجرحى الفلسطينيين وتلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.

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وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الطبية وتوفير أدوية الطوارئ وأكياس الدم ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية لتقديم الخدمات الطبية للجرحى الفلسطينيين، لافتا إلى وجود 25 شخصا فلسطينيا يتلقون العلاج في مستشفى بئر العبد.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أكد تفقد الوزير لعدد من بشمال سيناء، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.

 

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الخدمات الطبية المقدمة

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