الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

وصول 12 مصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية

سيارات الإسعاف،فيتو
سيارات الإسعاف،فيتو

وصل قبل قليل إلى معبر رفح البري 12 مصابا فلسطينيا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة من غزة، تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

وتم فتح معبر رفح البري اليوم بعد إغلاقه 48 ساعة أمام عبور المصابين الفلسطينيين والرعايا الأجانب لنقلهم إلى بلادهم عبر سفاراتهم المختلفة. 

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع  الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما يقوم أطباء  الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على رعايا الدول الأجنبية، ويتم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  

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وأكدت استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرة إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

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