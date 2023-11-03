الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البرهان يعفي عضوا في مجلس السيادة السوداني

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

ذكر مجلس السيادة السوداني في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن رئيس المجلس الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان قرر إعفاء عضو المجلس الهادي إدريس من منصبه.

 

إعفاء عضو في مجلس السيادة السوداني 

 

ونشر مجلس السيادة السوداني اليوم، مرسومًا دستوريًا  أصدره البرهان قضى بإعفاء الهادي إدريس يحيى من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي.

أعلن مجلس السيادة السوداني، يوم الأربعاء، إقالة 5 وزراء بمن فيهم وزير الطاقة والنفط، في وقت تشهد فيه البلاد اشتباكات دامية بين الجيش الحكومي وقوات الدعم السريع.

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

 أصدر قرارًا، بإنهاء تكليف عدد من الوزراء من مهامهم، وهم: وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود، ووزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد، ووزير النقل هشام أحمد علي أبوزيد، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن".

 

وأشارت الوكالة إلى أن "البرهان أصدر قرارًا أيضًا بإعفاء وزير الثروة الحيوانية الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصبه، وطالب القرار أطراف سلام جوبا بترشيح البديل".

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وتضمن القرار تكليف محيي الدين نعيم محمد سعيد بمهام وزارة الطاقة والتعدين، والفاتح عبدالله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين، كما كلَّف المهندس أبوبكر أبو القاسم عبد الله بمهام وزارة النقل، وكلَّف أحمد علي عبدالرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري.


وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن القوات المسلحة لن تسمح بتفكيك وانهيار السودان ولن ترضخ لأي ضغوط خارجية ولن تفرط في سيادة البلاد، مشددا على استمرار القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى دحر التمرد.

 

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في كلمة له أمام ضباط وضباط صف وجنود ومستنفري منطقة وادي سيدنا العسكرية، إن القوات المسلحة ذهبت لمنبر جدة وفق ما اتفق عليه سابقا بخروج التمرد من أحياء المدنيين والمرافق الحكومية والخدمية والشوارع.

 

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: أنه إذا رفض التمرد السلام والمضي في طريق الحلول السلمية فلن يكون هناك حل سوى الحسم العسكري.

 

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