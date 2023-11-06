ترقية 23 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الثانية للعام الجامعي 2023 /2024 المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من هند حسن عبد النبى، شريف محمد عبد السلام بكلية الطب، هانى أمين الصاوى، صبحى الصاوى محمد بكلية العلوم، نانسى عبد المعبود الصاوى، ميمونه محمد الأباصيري بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من عمرو فوزى فتح شرف، السيد عباس نصار، رضوى فتحى ابراهيم، دينا شوقى عطا بكلية الطب، هالة فوزى عبد الفتاح بكلية التربية، مروة مغازى عطية، عبد الحميد محمد الصاوي بكلية العلوم، يارا أحمد عيسى بكلية الآداب، رضا محمد البسيوني، محمد ممدوح سعد بكلية الهندسة، علا عبد الحليم يوسف، مروة عاطف يونس، زينب فيصل محفوظ بكلية التربية الرياضية، رانيا شمس الدين فخر الدين بكلية التربية النوعية، فريدة السيد عبد القوى، نهلة سعيد إسماعيل بكلية التمريض، أسامة عبد الهادى غنيم بكلية الحاسبات والمعلومات.

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كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من لمياء خالد عبد القوى، محمد أحمد موسى، سامح فوزى النشرتى، محمد حسن عبد العاطى بكلية الطب، سمر سامى القفاص، أميرة خالد فارس، هبه محمد طه بكلية العلوم، محمد أحمد شرف بكلية التجارة، منى محمد سيد، صفاء محمد عبد الستار بكلية الصيدلة، نادر البدوى كمال بكلية الهندسة، نورهان صالح على بكلية التربية النوعية.

وتم الموافقة على منح ( ١١٨٩) درجة دبلوم، و(١٤٠) درجة ماجستير، و(٣١ ) درجة الدكتوراه

و( ١٣٢) ببرنامج دكتور الصيدلة.

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والسلام كونتور الأندونيسية

ووقعت جامعة طنطا وجامعة السلام كونتور إندونيسيا، اليوم، اتفاقية تعاون، وذلك بمقر جامعة طنطا، تستهدف جذب الطلاب الإندونيسيين للدراسة بمرحلة البكالوريوس في كلية الطب ومرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كلية الصيدلة.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائبًا عن الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور أمل فتح الله زركشي مستشار رئيس جامعة السلام كونتور أندونيسا فى حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، ونور شهيد، وعارف افندى زركشي، والدكتور بامبانج سوريادى المستشار التربوى والثقافي، وسبحان جيلانى الموظف بمكتب المستشار التربوى والثقافي وفوزان مصطفى بمكتب المستشار التربوى والثقافي.

وصرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بأن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة الدائم على تعزيز التعاون المشترك مع الجامعات في المجالات الأكاديمية والبحثية والابتكار ونقل التكنولوجيا، وتنمية جانب الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى في مختلف المجالات، ومد جسور التعاون الدولي المشترك بين الجامعات.

وأوضح الدكتورمحمود سليم أن الاتفاقية شملت تعزيز التعاون ذات الاهتمام المشترك فى الجوانب الأكاديمية كتبادل زيارات الأساتذة والباحثين، وتعزيز التعاون الأكاديمي في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر والبرامج التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل زيارات طلاب كلية الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وتبادل المنح الدراسية للطلاب في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والتعاون البحثي من خلال تعزيز سبل التعاون فى المشاريع البحثية وتبادل الباحثين والمواد البحثية وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات الأكاديمية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد التعليمية الرقمية، إضافةً إلى تطوير البرامج والخطط الأكاديمية.

وأضاف الدكتور محمود شكل، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا لخطة المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين فى تعزيز العلاقات الدولية للجامعة، مع مثيلاتها من الجامعات وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات للدراسة بجامعة طنطا وتفعيل أطر التعاون الدولي في المجالات البحثية والأكاديمية.