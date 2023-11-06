محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف وتطوير شوارع المحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محافظ الغربية إن تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وتحويلها إلى مناطق حضارية يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى.

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وتشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك وإزالة البروز والتعديات، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت لذلك تم رصفه بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

وأشار محافظ الغربية إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات مركز ومدينة طنطا لمواجهة الطوارئ والأزمات

وواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية متابعته لسير العمل بالمحطات لمعرفة مدى استعدادها، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث من خلال الاستعداد المسبق لها وكذلك الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرى محافظ الغربية صباح اليوم جولة شملت تفقد ومتابعة العمل بعدد من محطات مركز ومدينة طنطا منها محطة خلط أم حلقة بقرية برما، محطة طنطا الملاحية، محطة المياه المرشحة بالجلاء، محطة معالجة طنطا المرحلة الثالثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية.

وبدأت الجولة بتفقد محطة المياه الملاحية المرشحة بطنطا والتي تبلغ الطاقة الفعلية لها ٦١٤٢٨ م ٣/ يوم واستمع المحافظ لشرح عن المحطة والتي تم إنشاؤها على مرحلتي المرحلة الأولى تاريخ الاستلام ۲۰۱۲/ ۷/ ۲۲ والمرحلة الثانية بتاريخ الاستلام الابتدائي: ۲۰۲۰/ ۱/ ۹ وتخدم ۲۰ قرية بالإضافة إلى حي أول طنطا والكفور القبلية والقرى التي تخدمها فيشا - سليم كفر الساحل الكرسة كفر الشرفاء شوئي كفر مسعود كفر الجبالية كفر- خضر- كفر الشيخ- سليم- صناديد- منشأة جنزور- دفرة نفيا - كفر أبو داوود ميت حبيش القبلية كفر الحما - خرسيت كفر عصام- المنطقة اللوجستية - مجمع الكليات بسبرباى - مجمع الهيئات الحكومية بسبرباى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة المياه المرشحة بالجلاء والتي تعمل بطاقة فعلية: ٣٦٩١٦م ٣/ يوم لتخدم مدينة طنطا.

كما تفقد محافظ الغربية محطة معالجة طنطا (المرحلة الثالثة) والتي تعمل بطاقة تصميمية: ٦٠٠٠٠ م ٣/ يوم ونوع المعالجة حماة نشطة تقليدية ومصرف المصب سبرباي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة خلط ام حلقة بقرية برما.