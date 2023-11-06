رئيس جامعة طنطا يبحث مع الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية تعزيز التعاون

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور وليد شتا مسئول التعاون الدولي بالرابطة، وعاطف مصطفى المستشار الإعلامي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ورابط الجامعات الإسلامية.

أكد الدكتور محمود ذكي حرص جامعة طنطا على تعزيز سبل التعاون مع الجامعات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للجامعة في كافة المجالات البحثية والعلمية، مشيدًا بدور رابطة الجامعات الإسلامية في تحقيق التواصل العلمي والثقافي والحضاري بين الجامعات المشاركة، وتأهيلها لتحقيق التميز الدولي والارتقاء بالتصنيفات الدوليـة

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من جانبه أعرب الدكتور سامي الشريف عن سعادته بتواجد في جامعة طنطا العريقة، لبحث سبل التعاون بين الرابطة والجامعة في العديد من المجالات لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتحقيق التواصــل والتفاعل العلمي والثقافي والحضاري، ونشر ثقافة الجـــــــودة والتميز الدولي، وتنميـة التعاون العلمي والثقافي والحضـاري والبحثي، ومشاركة التجارب الناجحة في كافة المجالات.

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والسلام كونتور الأندونيسية

ووقعت جامعة طنطا وجامعة السلام كونتور إندونيسيا، اليوم، اتفاقية تعاون، وذلك بمقر جامعة طنطا، تستهدف جذب الطلاب الإندونيسيين للدراسة بمرحلة البكالوريوس في كلية الطب ومرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كلية الصيدلة.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائبًا عن الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور أمل فتح الله زركشي مستشار رئيس جامعة السلام كونتور أندونيسا فى حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، ونور شهيد، وعارف افندى زركشي، والدكتور بامبانج سوريادى المستشار التربوى والثقافي، وسبحان جيلانى الموظف بمكتب المستشار التربوى والثقافي وفوزان مصطفى بمكتب المستشار التربوى والثقافي.

وصرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بأن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة الدائم على تعزيز التعاون المشترك مع الجامعات في المجالات الأكاديمية والبحثية والابتكار ونقل التكنولوجيا، وتنمية جانب الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى في مختلف المجالات، ومد جسور التعاون الدولي المشترك بين الجامعات.

وأوضح الدكتورمحمود سليم أن الاتفاقية شملت تعزيز التعاون ذات الاهتمام المشترك فى الجوانب الأكاديمية كتبادل زيارات الأساتذة والباحثين، وتعزيز التعاون الأكاديمي في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر والبرامج التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل زيارات طلاب كلية الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وتبادل المنح الدراسية للطلاب في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والتعاون البحثي من خلال تعزيز سبل التعاون فى المشاريع البحثية وتبادل الباحثين والمواد البحثية وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات الأكاديمية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد التعليمية الرقمية، إضافةً إلى تطوير البرامج والخطط الأكاديمية.

وأضاف الدكتور محمود شكل، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا لخطة المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين فى تعزيز العلاقات الدولية للجامعة، مع مثيلاتها من الجامعات وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات للدراسة بجامعة طنطا وتفعيل أطر التعاون الدولي في المجالات البحثية والاكاديمية.