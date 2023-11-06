الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية تطالب بحل مشكلات أقسام اللغة

شريف جاد، فيتو
شريف جاد، فيتو

شهدت فعاليات المؤتمر الــ 15 للغة الروسية في موسكو تحت عنوان "رسالة اللغة الروسية في معالم متعدد الأقطاب" نقاشا واسعا من وفود 77 دولة، حيث ناقشوا قضايا تدريس اللغة الروسية وتطوير المناهج والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية في تدريس اللغة الروسية في دول العالم، وكيفية حلها.


وجاءت كلمة مصر التي ألقاها كل من شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية والدكتور محمد نصر الجبالي عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر. 

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وقال جاد إن مناهج تدريس اللغة الروسية خارج حدود اللغة الروسية يجب أن تأتي من مؤسسة "روسكي مير" بصفتها الجهة المعتمدة، كما يجب دعم حركة الترجمة من اللغة الروسية إلى العربية والعكس، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين المؤسسات المصرية والروسية لاختيار أفضل الأعمال للترجمة، وتوفير حقوق الملكية الفكرية، وتفعيل المشاركة في معارض الكتب السنوية.


وأشار جاد إلى أنه إذا كان العالم يعيش اليوم ظاهرة غريبة وغير مسبوقة، حيث قررت أوروبا وأمريكا مقاطعة الثقافة الروسية، وهو أمر غير مقبول من الشعوب. 

وأضاف جاد: أتصور أن روسيا يجب أن تفعل استخدام قوتها الناعمة، فهي إحدى الدول التي تمتلك إمكانيات مدهشة في كافة فروع الثقافة، فلا يجب أن تعتمد فقط على مشاركة الفرق الفنية مثل البالية والفنون الشعبية والموسيقى خارج حدودها من خلال العقود التجارية فقط، ولكن أن تدعم وزارة الثقافة الروسية عملية التعاون مع دول العالم من خلال التبادل الثقافي.


وتحدث الدكتور محمد نصر الجبالي عن سبل دعم اللغة الروسية في الخارج وأهم المشكلات التي تواجهها أقسام اللغة في مصر وعن الدور الذي تلعبه هذه الأقسام في نشر وترجمة الثقافة واللغة والأدب الروسي في مصر والمنطقة العربية.

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