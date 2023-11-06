القصير يبحث مع وزير خارجية فنزويلا التعاون في تبادل الصادرات

استقبل السيد القصير وزير الزراعة اليوم الدكتور إيفان خيل وزير خارجية فنزويلا وبحثا معا آفاق التعاون الثنائي الزراعي المشترك بين البلدين في مجال تعزيز الصادرات الزراعية والأمن الغذائي والبحوث التطبيقية، وفي بداية الاجتماع رحب القصير بوزير خارجية فنزويلا والذي كان يشغل أيضا منصب وزير الزراعة في دولته.

أكد القصير على العلاقات المتميزة بين البلدين والتوافق في الرؤى بين مصر وفنزويلا خاصة خلال حكم الرئيس السيسي، وزير الزراعة قال إنه يجب أن يرتقي حجم التعاون الزراعي إلى مستوى العلاقات السياسية خاصة في مجال الأمن الغذائى، مضيفا إلى التحديات التي تواجه ذلك بسبب تكلفة النقل والشحن الأمر الذي يمكن التغلب عليه من خلال زيادة التبادل التجاري مما يسهم في تقليل تكلفة النقل.

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أضاف أن الأمن الغذائي العالمي تأثر بالأزمات المتلاحقة سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك التغيرات المناخية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت إجراءات استباقية لتخفيف تأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي المصري منها التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي والابتكار الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إقامة محطات عملاقة لمعالجة المياه تكلفت أموالا طائلة لمواجهة الفقر المائي.

وأوضح القصير أن الدولة المصرية اتخذت أيضا إجراءات هامة في مجال الصحة النباتية جعلت صادراتنا تغزو معظم أسواق العالم.

كما أشار إلى أن مصر تحقق أعلى إنتاجية عالمية في كثير من المحاصيل الاستراتيجية، وتحتل المركز الأول إفريقيا في الاستزراع السمكى والسادس عالميا، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون بين مصر وفنزويلا من الممكن أن تشمل تعزيز الصادرات الزراعية واستنباط الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور والري الحديث والثروة السمكية والحيوانية والداجنة وتبادل الخبرات وبناء القدرات وأيضا تحسين السلالات.

ولفت إلى أن فنزويلا لديها إمكانيات زراعية كبيرة تتمثل في امتلاكها حوالى 24 مليون هكتار صالحة للزراعة، وكذلك مساحات شاسعة من المراعي الطبيعية والشواطئ المائية.

وقال القصير إن مجالات التعاون يجب أن تشمل أيضا الاستثمار الزراعي بما يخدم مصالح الشعبين مع ضرورة الإعلان عن القوانين المحفزة للاستثمار في فنزويلا لتشجيع المستثمرين المصريين.

وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفنـي لدولة فنزويلا خاصة ان مصر تمتلك أكبر مركزين في المنطقة للبحث العلمي الزراعي وكذلك خبرات كبيرة متراكمة ومتنوعة.

ومن ناحيته أكد إيفان خيل، وزير خارجية فنزويلا، على ما طرحه وزير الزراعة من موضوعات هامة للتعاون بين البلدين ومشيرا إلى أن هناك فرصة ذهبية للارتقاء بالعلاقات الزراعية إلى مستوى العلاقات السياسية خاصة وأن بلاده تسعى لتطوير نظامها الزراعي للاستفادة بإمكانياتها الهائلة في هذا المجال وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار في فنزويلا يعطى ضمانات وحوافز كثيرة للمستثمرين مؤكدا على استعداد بلاده لاستقبال رجال الأعمال المصريين فورا، وإنتاج السلع الأساسية التى تحتاجها البلدين.

وأكد "إيفان" أهمية تشكيل لجنة فنية من البلدين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأشار إلى أن إمكانية الاستيراد من مصر السلع التي تحتاجها بلاده وخاصة القطن المصري المتميز وكذلك التصدير إلى مصر ما تحتاجه من اللحوم.